Også minoritetskvinner bør ta HPV-vaksine | Friha Aftab

Tall fra Kreftregisteret viser at halvparten av innvandrerkvinner ikke møter opp på livmorhalskreft-screening. Denne uken ble gratis HPV-vaksine lansert, et nytt og glimrende tiltak, men hvordan når vi ut til alle?

Privat

Mobilen vibrerer, Folkehelseinstituttet informerer om tilbud om gratis HPV-vaksine. Fantastisk! Kort etter tikker spørsmålene inn: «Trenger jeg som ikke er seksuelt aktiv å ta vaksinen? Hva om jeg har fast partner?» Torsdag har jeg mottatt nærmere 20 forespørsler – noen klønete formulert, andre beskjedne.

Størst helsegevinst før seksuell debut

Livmorhalskreft er en av de vanligste kreftformene blant kvinner og skyldes oftest humant papillomavirus (HPV). Infeksjonen kan over tid gi livmorhalskreft. Det vanligste er smitte gjennom seksuell kontakt. Dette fører til at mange minoritetskvinner vurderer risikoen som ikke-eksisterende eller lav.

Flere kvinner med fast partner eller som følger en praksis der de ikke er seksuelt aktive før ekteskap, tenker at de ikke trenger å ta vaksinen. Forskning viser at de som har størst helsegevinst av HPV-vaksinen, faktisk er kvinner som ikke har debutert seksuelt eller før smitte. Det vil si at nettopp disse kvinnene vil tjene mest på å ta vaksinen.

Målrettet folkeopplysning for å nå ut til alle

Informasjon tilpasset bakgrunn er essensiell om vi ønsker å nå ut til alle. Målrettet folkeopplysning bidrar til bredere dekning og forebygging.

Seksualitet er vanskelig å snakke om for mange, samtidig er det mangel på trygge rom. Samarbeid med miljøer innen kirker, moskeer o.l. kan være nødvendig for å gjøre kunnskapen tilgjengelig.

Det er viktig å understreke at alle kvinner har et ansvar for egen helse. Konsekvensene av valg vi tar, er vi selv ansvarlige for. Min anbefaling til enhver kvinne uavhengig av bakgrunn, religion eller seksuell praksis: ta vaksinen!

Twitter: @Friha_a

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.