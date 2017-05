Aksel Braanen Sterri har satt i gang tidenes heftigste bioteknologi-debatt med sin påstand om at personer med Downs syndrom ikke kan leve «fullverdige liv».

Han skal ha honnør for sitt mot til å sette ord på det mange trolig tenker, men må tåle kritikk for sin slette argumentasjon.

Møter massiv motstand

Sterri er djerv i sin drøfting av selektiv abort etter 12. uke og møter gjenklang i sin argumentasjon om selvbestemmelse.

Vurderingen av mennesker med Downs syndrom møter derimot massiv motstand. Der Sterri hevder at han baserer seg på allmennmoral, bygger han på fordommer, diskriminering og befolkningshygiene.

Det som verre er: Han fremmer slike verdier.

Bommer på en rekke punkter

Det hele bunner i diskusjonen om vi skal innføre en blodprøve som kan oppdage en rekke arveegenskaper før grensen for selvbestemt abort, deriblant fosterets kjønn. Sterri har argumentert for at denne bør gjøres tilgjengelig for alle gravide.

Sterri bommer på en rekke punkter – la oss bare nevne ett.

Legeforeningen

Å tilby blodprøven til alle gravide kvinner høres utvilsomt besnærende ut, men hva vil det gi – og hva vil det koste? Man vil unektelig finne flere fostre med trisomi 21 (Downs syndrom).

Det gir dessuten fire ganger så mange spontanaborter som i helseministerens forslag. Resultatet fra blodprøven må nemlig bekreftes med prøve fra fostervann eller morkake, som innebærer risiko for spontanabort.

Basert på erfaringer fra England vil i tillegg ca. åtte fostre uten trisomi aborteres fordi noen velger abort direkte på bakgrunn av blodtesten.

Prisen blir trolig på rundt 300 millioner kroner, dersom alle gravide takker ja til testen. Samlet sett får man en kostnad på knapt 2 millioner kroner pr. oppdaget foster med trisomi.

Det sier noe om hvilken negativ verdi Downs syndrom har, særlig når man også vil teste gravide som har under én promilles sjanse for å få barn med Downs syndrom.

Konsekvensene

Mange vil hevde at det er umoralsk å tenke slik. At slike regnestykker er uetiske. Men det vil ikke konsekvensetikere, slik som Sterri.

Det er nettopp slike kalkyler som er kjernen i deres argument.

Om Sterri virkelig er villig til å bruke over 300 millioner på å søke etter fostre med trisomi, burde han også tenke gjennom alternativet: Å gi hvert barn født med Downs syndrom nær to millioner kroner ved fødsel.

Det er på tide at konsekvensetikeren begynner å tenke på konsekvensene.

På Twitter: @KSlagstad

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her finner du flere innlegg i den samme debatten: