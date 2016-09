Ønsker Holden pluralisme?

Steinar Holden skriver 28. august at kritikken av økonomifaget som kommer fra Rethinking Economics ikke treffer undervisningen ved UiO. Jeg vil takke ham for svaret, denne typen fagdebatt er etterlengtet for studentene. I svaret fra Holden kommer det frem at han er uenig i at det er behov for en pluralistisk økonomiundervisning, men også at han misforstår kritikken. Holden påstår at det undervises i mange andre temaer enn nyklassisk teori. Men av eksemplene han ramser opp, er det kun adferdsøkonomi som ikke er basert på likevektsmodellering og metodologisk individualisme. Resten av metodene og emnene han henviser til, er innenfor rammen av det idéhistorikere omtaler som nyklassisk økonomisk teori. Studentene blir presentert for det samme rammeverket, uansett hvilken type problemstilling man skal belyse. Vi ønsker undervisning innenfor flere forskjellige teoriretninger som postkeynesiansk, institusjons-, økologisk, østerriksk og feministisk økonomi. Det gjøres ikke i dag. Det finnes ikke én sannhet om hvordan økonomien fungerer, slik man enkelt kan få inntrykk av som student. Ved å introduseres for et mangfold av teorier, vil økonomistudenter opplæres i å tenke kritisk rundt eget fag. Et godt sted å starte vil være å gjeninnføre et obligatorisk innføringsemne i faghistorie.