Ønsker vi en slik heksejakt i demokratiet vårt? | Anne Ullmann Tørdal

Nå er det nok. Nå er de fleste lei av å lese om Sylvi Listhaug og Kristoffer Joners mediekrig.

Men hva skjedde egentlig?

Når en folkekjær skuespiller forenkler politikken og utnevner én enkeltperson til syndebukk, er det lett for folk flest å forstå og henge seg på.

Å sende denne ene personen «et trailerlass» med kort, er nok mer effektivt enn en underskriftskampanje for å endre innvandring- og integreringspolitikken, men kan vi stå inne for det?

Hiver seg på «hilsen-Sylvi»-bølgen

Det er selvfølgelig lettere for folk flest å hive seg på «hilsen Sylvi»-bølgen, enn «hilsen en som synes vi bør gi NOAS ressurser til å bistå saksbehandlingen til mennesker i vanskelige situasjoner».

Den individfikserte politikken i sosiale medier og andre medier ligner skremmende mye på den vi nylig så i USA: Hvem er uærlig og hvem skal vi støtte, Joner eller Listhaug?

Mediene skriver om begges skitne triks. Ønsker vi en slik personpolitikk og heksejakt i demokratiet vårt? Jeg trodde vi var enige om å kritisere politikken partier fører, ikke henge ut enkeltpersoner.

Når Joner har avtalt med NOAS at Listhaug vil motta «et personlig takkekort» for hver donasjon, er det blitt personlig.

Begrep som «sylvilisme», «Trumphaug» samt medienes posting av utallige nærbilder av én dame, bidrar ikke til en saklig politisk debatt.

Jeg mener også at Listhaug bør avsettes, men som politiker og med verdighet. Ikke som en mediehetset person majoriteten i Norge ikke tåler trynet til, med postkassa full av sarkastiske takkekort.

Vi kan stemme annerledes ved neste valg

Og alle foreldre: ser dere ikke paradokset med at barna deres lærer om hvor vondt mobbing er på skolen, mens dere trekker hevngjerrige på smilebåndet idet dere ivrig taster inn «Hilsen Sylvi» i sofaen hjemme? Barn plukker opp slikt.

Også samtalen dere hadde om «hvor ubrukelig hun er». De lærer at det er lov å mobbe hvis man er mange nok som er enige om en sak, eller hvis det er snakk om en offentlig person.

Nå er det nok. Vi kan ikke stå med rak rygg når vår mobbing fører til at en kvinne hvis yrke er politiker, føler at hun konstant står i «en skittstorm».

Vi kan ikke skrive hatinnlegg i kommentarfelt og sende trailerlass med personlig rettet sarkasme i posten.

Vi kan derimot stå inne for å vise at vi er uenige i politikken som føres. Vi kan kjempe for å få en innvandring- og integreringsminister med andre verdier. Vi kan stemme annerledes ved valget om et år.

PS. Jeg har også donert penger til NOAS, men med signaturen «hilsen Anne» i Vipps.

