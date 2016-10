Så står de der, de to: Trump og Clinton. Dette er en beretning som slettes ikke kan generaliseres til å gjelde hele det amerikanske folk, men viser et bilde av situasjonen slik den kanskje er for mange.

Debattbingo

Jeg har vært på det nordamerikanske kontinentet i to måneder nå, og det slår meg at denne presidentdebatten er blitt til noe som er tilnærmet ren underholdning, i stedet for å være en debatt som kanskje heller burde være sett på som blodseriøs. Amerikanerne virker rett og slett oppgitte. Det er flere tegn på det, særlig under forrige ukes siste presidentdebatt. Den ble sett direkte på storskjerm i Boston i et større lokale fullt av amerikanske tilskuere av variert kaliber.

Ved ankomst ble tilskuerne tildelt «debatt-bingo», et bingobrett med utvalgte ord som har gjennomsyret denne debatten. Ord som «ISIS», «Wrong!», «Let me finish!» og «Yuge!» (Trumps uttale av huge) var en del av brettet, og fikk tilskuerne til å bryte ut i jubel i det Trump satte i gang sin tirade. Midtveis i debatten oppnådde flere «bingo» og mottok premie. Det var første og siste gang jeg hørte noen juble for Trump her borte.

Applauderer Clinton, ler av Trump

I debattens forløp ble det hørt både latter, applaudering og roping blant tilskuerne. De ler av Trumps utsagn, gjerne med sjokkert, åpen munn og oppsperrede øyne. De heier frem Clinton og klapper når hun slår tilbake mot Trump.

Under debatten i Boston ropte plutselig en mannsstemme ut «Go Trump!». Lokalets summing døde umiddelbart ut, og alle hoder snudde seg mot den skyldige. Etter to lange, pinlige sekunder innså alle at det bare var en velplassert, oppmerksomhetskrevende og ironisk ytring, og de falt tilbake til storskjermen igjen – med øynene klistret og et smil om munnen.

Resignerte amerikanere

Omsider har amerikanerne plukket opp den lille aksenten min og undrer på hvor jeg kommer fra. I det de innser at jeg ikke kan avgi stemme, virker de ærlig talt misunnelige på min utenforstående, norske posisjon. De spør meg likevel hvem jeg ville stemt på. Jeg svarer: «Obama». De nikker bekreftende, så smiler de oppgitt.

Det er veldig spesielt å bevitne det som skjer her borte. Det er så tydelig hvordan denne debatten påvirker amerikanerne. Jeg har hørt flere si at det hele er som å være på teateret. Det er ikke mye de kan gjøre nå, og jeg misunner dem aldeles ikke det valget de har endt opp med å stå overfor.

Et vanskelig valg

Folk rister på hodet hver gang Trump tar ordet. Det er tydelig hvem tilskuerne her i Boston ønsker skal triumfere, men mange ser ikke frem til valget og sliter med å bestemme seg for om de faktisk skal stemme eller ei. Det kommende presidentvalget er ikke enkelt for amerikanere flest, slettes ikke enkelt. Min amerikanske romkamerat beskrev det fint: «Det er som å velge mellom å få hjernesvulst eller kreft. Du vil ikke ha noen av dem, men du må ta et fryktelig valg».