Vi er flinke med slagord i denne byen. Det nye Vestbaneområdet skulle sette Oslo «på kartet» som «Arkitekturhovedstaden i Europa», før boblen sprakk og Dagens Næringsliv kunne avsløre at Stjernearkitekten Rem Koolhaas ikke engang hadde vært i Oslo – og at Statsbyggs program for utnyttelse var en umulighet rent fysisk.

Oslos Champs-Élysées og Tøyenløftet

«Dronning Eufemias gate er Oslos svar på Champs-Élysées», uttalte vår byplandirektør, og måtte like etter innrømme at den ved en planleggingsfeil var blitt for bred, og at feilen ikke kunne rettes opp – da det allerede var lagt ned én milliard (?) under asfalten.

Erik Hollie

Tøyenløftet: «Vi har inngått en intensjonsavtale med byrådet om å støtte Lambda – og erstatte tapet av det gamle Munchmuseet med et gigantisk løft for Tøyen», utbasunerte Marianne Borgen på vegne av SV – nærmest over natten, til stor forskrekkelse for Ap, som resignert måtte følge etter.

Lambda og «Oslo som internasjonal kulturby»

«Lambda vil styrke Oslo som internasjonal kulturby», lyder ingressen til kronikkforfatterne Erling Lae, Torgeir Ødegaard og Espen Dag Rydland i Aftenposten 26. oktober. De er representanter det gamle byrådet – som lenge representerte et mindretall i bystyret for Lambda, før Borgen kjøpte «Tøyenløftet».

Kronikken er nærmest en forsvarsrekke for hvorfor det måtte bli som det ble. Sitat fra kronikken: «Mye har vært skrevet om arbeidet for å realisere museet. Mye bygger på fantasier og ikke på fakta». Deretter ramses det opp påstander, vel så fantasifulle – som at det for Lambda ligger en soleklar (!?) økonomisk gevinst i hele konseptet, inkludert Tøyenløftet.

Kronikken nevner ikke driftsomkostningene for Lambda, en halv milliard årlig, som vil ta mesteparten av det kommunale kulturbudsjettet for generasjoner fremover.

Hysterisk

I stedet var det viktig argument mot Munch på Tøyen, at man av sikkerhetsmessige grunner måtte ta 40 prosent av utstillingsarealene. Denne arealbruken oppfattes av fagfolk som hysterisk.

Statistisk sett stjeles et bilde hvert tiende år, som alle kommer til rette, med en internasjonal reklameverdi som tilsvarer et milliardbeløp kommersielt.

Hva med Nasjonalgalleriet (2 prosent?), Louisianamuseet i Danmark (0), Louvre eller Musée d’Orsay i Paris, Tate Gallery i London eller MOMA i New York – knapt merkbart.

På vent. Borte.

Nye Tøyen er satt på vent, får vi vite over hele Aftenpostens førsteside 26. oktober. Borte er Badeland, Vitensenter, Grønt lokk over Finnmarkgata, Friluftscene – og drømmen om å få Teknisk Museum til Tøyen – som siste ledd i de store «flyttepsyken». Nå står Nasjonalgalleriet på vent!