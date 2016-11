Politikerne må tenke på dem som rammes av raseringen | Marianne Storhaug

Jeg har vært på mitt første møte i Rådhuset i Oslo. Som tilskuer på møte i byutviklingskomiteen. Det var en selsom opplevelse. Saken som var til behandling var raseringen av småhusområder som politikerne planlegger. Galleriet var fullt av tilskuere, det var visst publikumsrekord.

Privat

Blant menneskene på galleriet var det mange som bor lykkelig med sine familier i sine hjem i sine gode nærmiljøer. Hjem som politikerne ønsker å rive for å gjøre plass til høyblokker. Saken oppleves svært alvorlig for alle individene som ser husene sine skravert vekk på kommunens planer.

Jeg var ganske sjokkert etter dette møtet. Over politikerne. Og hvor distanserte de virket. Distansert fra folket som faktisk har gitt dem posisjonene de har. De ser ikke ut til å bry seg om (eller være klar over) at de spiller monopol med tomter og hus som allerede er bebodd.

Mer opptatt av referat enn sak

Under debatten var jeg også svært overrasket over hva man var opptatt av. Det var mer oppmerksomhet på komma og ordvalg i referatet, enn på konsekvensene av saken. Det var mer konsentrasjon om å gjøre kommuneplanen mer illustrativ med 3D-modeller. Mer søkelys på forbedring av medvirkningsprosessene. Alt som er enklere å forholde seg til enn mennesker som ønskes fordrevet.

Og de feige svarene: «Det er ingen som tvinger dem til å selge, de kan bo der så lenge de vil.» Dette er ikke sant, og jeg vil anmode politikerne om å slutte å fortelle slike løgner. For når politikerne gir utbyggerne frie tøyler til å tjene hundrevis av millioner på massiv utbygging, da skjer det. Da blir beboerne fortrengt til slutt. Og det er ikke frivillig.

Det som var positivt, var at partiene syntes å ha fått litt kalde føtter med tanke på hvor høyt det bør bygges. Dette lover jo godt også for byggehøydene eksempelvis på Smestad.

Hastverksarbeid

Jeg tviler på om politikerne har vært på spasertur i områdene de ønsker å rasere. Det er en tragedie dersom alle disse unike villaene fra 1800- og 1900-tallet jevnes med jorden. Ta kontakt, så går jeg gladelig søndagstur med politikerne i Smestad-området.

Politikerne sa uoppfordret at arbeidet med kommuneplanen hadde vært «hastverksarbeid». Det er tydelig at det er en del dimensjoner som ikke er like godt gjennomarbeidet.

Nei, politikere: Skjerpings må til. Lat som dere bryr dere om oss, menneskene i byen som har gitt dere makten dere nå er i ferd med å misbruke. Ta en tur til områdene dere vil rasere. Tenk dere om på nytt. Og på nytt. Det er ikke for sent å snu.