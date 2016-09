Pust i bakken - uten astmamedisin | Anne Leseth. Gunn Engelsrud.

Bruk av astmamedisin i norsk langrenn er igjen et tema, etter at Martin Johnsrud Sundby ble tatt for brudd på dopingreglene på forsommeren. Det er spesielt astmatesting og medisinering av friske utøvere som skaper rabalder. Olympiatoppens leger forsvarer bruk av astmamedisin som forebyggende tiltak. Rutinene for astmatesting skal nå granskes.

Et tema som omtrent er fraværende i denne debatten, men ikke desto viktigere, er PUST. Våre erfaringer fra både langrenn og astmabehandling er at måter å puste på ikke blir snakket om (mens det i sangundervisning er vesentlig). Pusten handler om grunnleggende funksjon for alle mennesker, og det å ikke få nok pust er ekstremt ubehagelig for alle – med eller uten astma.

Som et speil

Det er stor usikkerhet knyttet til diagnostisering av luftveislidelser som astma. Men hva trenger en idrettsutøver som hiver etter pusten? Ventolin for å åpne luftveiene? Luftveiene er ikke en teknisk-mekanisk innretning eller teknisk avgrenset fra kroppen. Folk uten diagnostisert astma kan ha «problemer med pusten» av ulike årsaker. At pusten er som et speil for kroppens tilstand er gammel og kjent kunnskap, også innen medisin. Pusten, muskelspenninger og bevegelser er gjensidige, uten pusten blir bevegelser mekaniske, stive og uten dynamikk.

Kan dirigeres

Dette er sentral innsikt for leger og fysioterapeuter. Pusten er tvetydig, den skjer av seg selv, og den kan dirigeres på ulike måter, for eksempel ved å øve seg på å puste rolig. Pusten gir alltid svar når vi gruer oss, er nervøse, redde og for eksempel kjenner på prestasjonsangst. Innen medisinsk behandling har mang en pasient opplevd klar bedring ved å lytte til og være oppmerksom på pusten i kroppen.

Glemt kunnskap

Dette er kunnskap som har stor betydning for å ta problemer med astma alvorlig. Kroppens evne til både å puste og å hive etter pusten er en normaltilstand. Men i Norge er dette glemt hverdagskunnskap! Oppbudet av dyre kurs for å lære seg «å hvile i pusten» eller «flyte på pusten» er enorme.

Overdreven tro på astma-medisinering skygger for utøveres situasjon og erfaring med – ja pust! Pusten må flyte gjennom bevegelsene, og dette vet selvsagt langrennsutøvere. Når bevegelse og pust går av seg selv har de en god dag, da snakker de ofte om å «gå sitt eget løp» og å «finne sin egen rytme». Da er pusten fri og slipper til i hele kroppen – den er ikke begrenset til luftveiene.

Slipp pusten til!

Hard trening krever pust, og kroppen puster av seg selv når utøveren kaster seg over målstreken. Et skirenn krever ofte mer pust enn kroppen har, dette vet alle som har drevet med langrenn. Samtidig vet de også at de kan øve på å «roe ned pusten», slik skiskyttere gjør på standplass.

«Pust i bakken» handler ikke bare om å sette seg ned for å få igjen pusten, men også om å slippe pusten til i (monster-) bakker. Dette poenget må også formidles i offentligheten, slik at pusten ikke reduseres til et patologisk fenomen som må medisineres!

