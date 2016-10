Radio som dugnad | Synne Skouen

For tiden inviteres festivaler, orkesterselskaper og andre til workshops for å forberede overgangen til digital radio. Klassisk-kanalen skal, framholdes det, utvikles til å bli komplett, og for å få til det trenger visst NRK all den hjelp som er å få.

Det går an å sympatisere med tanken for den som har slumpet til å høre på kanalen i sin nåværende form, når P2 av og til samsender. Gradvis har vi også vent oss til at aktører fra musikklivet, som gjestende programledere, ikke bare forteller oss om favorittmusikken og yndlingsorkestrene sine, når vi er i feriemodus. De er der til hverdags. Det likner etter hvert på en villet dreining bort fra journalistisk vær-varsomhet.

Er det ok?

Uavhengighet

Da P2 i sin tid var i støpeskjeen, fikk musikklivet høre at det hadde altfor mange bein inn i NRK. Det var mistenkelig at så mange var rekruttert fra musikklivet selv – hvor var uavhengigheten? Her skulle det ryddes opp.

Dette vet jeg litt om, fordi jeg selv i noen år var en rekrutt der. Mye arbeid ble lagt i å kople all den musikkfaglige kompetansen med en mer kulturkritisk journalistikk. Det var både inspirerende og nødvendig.

Kontrakten med oss P2-lyttere i dag baserer seg på et minimum av seriøsitet. Vi tåler å høre hele verk om kvelden og timelange litteraturprogrammer om dagen. Vi vil ikke nisjifiseres til en kanal som tror at vi bare vil ha kort musikk med en tøysete «guide» som åpenbart ikke ville visst hva offside var, hvis det dreide seg om fotball.

Hva blir igjen i P2?

Og når vi nå inviteres til å samarbeide om å gjøre kanalen bedre, med P2s gjenværende musikkjournalister som en slags coacher, da ringer noen bjeller. For hvis disse skal over i den klassiske kanalen, hva blir da igjen i P2? Som er blitt stadig mer av en verbalkanal, med stadig mindre egenprodusert musikk?

Midt mens den klassiske musikken opplever en gullalder når det gjelder kvalitet og volum, virker det som de fleste medier har mistet trua. De teller klikk. At privateide aviser kutter i omtale, er én ting.

At NRK på sin side er bekymret over at «bare» omtrent 26.000 personer skrur på en klassisk P2-konsert og i snitt bare hører på i et kvarter, mens «bare» tre tusen lyttere hører hele konserten, er faktisk noe annet. NRK trenger ikke annonsører. Vi betaler dem lisens for å formidle det som skjer i norsk kultur- og musikkliv, også til de av oss som er genuint interessert. En ukentlig konsertsal med flere tusen lyttere, skal ikke gjemmes bort.

Redaktøransvar

Det skulle bare mangle at det rike musikklivet som vi finansierer over skatteseddelen ikke formidles nasjonalt gjennom NRK-lisensen og følges med en årvåken musikkjournalistikk. Dette kan ikke overlates til en dugnad med aktørene selv. Det hjelper ikke at NRK i sine invitasjoner til musikklivet bedyrer at de skal beholde redaktøransvaret. Dette likner mest på en situasjon der nakne quinder spinner, mens Fanden spiser fluer.

Synne Skouen var musikksjef i P2 fra 1993-99.

