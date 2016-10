Politikerne krangler om hvem som er best på miljø. Men nesten ingen snakker om det kolossale tapet av naturmangfold. Det til tross for at arter dør ut raskere enn noen gang før i menneskets historie.

I søndagens Aftenposten skriver religionshistoriker Dag Øistein Endsjø om hvordan ville dyr i fremtiden kan bli et fjernt minne. Men det må ikke bli sånn. Vi kan snu utviklingen. Men da må vi handle nå og se alle arter som viktige, også de som er slimete, små og stygge.

Vi redder de søte

Tidligere i høst kom gladmeldingen om at pandaen er gått fra å ha en utrydningstruet til livskraftig bestand. Det er takket være Kinas innsats, etter internasjonalt press. Store kampanjer med bilder av søte pandafjes har gjort pandaen til selve symbolet på menneskers rovdrift på naturen og konsekvensene av det.

I Norge har fjellreven fått noe av den samme statusen. Selv om den fortsatt står i fare for å forsvinne, har levestedet dens fått langt bedre beskyttelse mot menneskelige inngrep. Men det er usikkert om disse enkeltartene har økt vår forståelse for hvorfor tap av mangfold er et problem. Kanskje må vi endre måten vi kommuniserer rundt et av vår tids største miljøproblemer?

Færre humler gir mindre avlinger

For hvis søthet er avgjørende for om vi skal redde en art, sliter i så fall de aller fleste av våre utrydningstruede, nordiske arter. Elvemusling, myrflangre og storporet flammekjuke står alle i fare for å dø ut og har til dels svært viktige funksjoner i økosystemet, men søte er de ikke.

Vi mennesker er helt avhengig av et mangfold av planter, dyr og sopp. Blir artene borte, forsvinner også tjenestene de gir oss. Insekter pollinerer matplanter, fra planteriket kan vi hente nye medisiner – og metemark og mikroorganismer sørger for næringsrik jord å dyrke mat i. Allerede merkes konsekvensene av mindre mangfold: Færre humler har ført til at kløverbønder rapporterer om mindre avlinger. Humler må til for å pollinere jordbruksplanter som kløver.

Kan være i starten av en masseutryddelse

I norsk natur har minst 125 arter dødd ut de siste 200 årene. En sentral grunn til det er at vi bygger ned, eller på andre måter dramatisk endrer, naturen de lever i. Om vi ikke endrer dette, frykter eksperter at hver femte art kan dø ut. Arter har alltid forsvunnet og kommet til, men antallet utrydningstruede arter i verden har økt så kraftig at eksperter mener vi kan være i starten av den sjette masseutryddelsen.

Stortinget lovte i 2009 at de skulle gi 400 arter status som «prioritert art». Det betyr at de skal få særlig beskyttelse mot å bli utryddet. Til nå har bare 13 arter fått denne statusen. I statsbudsjettet for 2017 ligger det ingen penger til flere.

Skal politikerne styre oss unna en fremtidig masseutryddelse, må de handle nå. Enkeltarter trenger beskyttelse fordi de er et symptom på et større miljøproblem – ikke fordi de er søte. Hvorfor ikke begynne med elvemuslingen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen?

Les mer om artsmangfold:

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter