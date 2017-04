Regjeringen bør forby reklame for pengespill | Steinar J. Olsen

Aftenposten har fortalt om Atle som mistet ektefellen, hjemmet og syv millioner kroner. Som arbeidsgiver har jeg sett hvordan pengespill skaper like sterk avhengighet som tunge narkotiske stoffer. Det er statens rolle å legge til rette for gode liv, ikke ødelegge dem. Det er de siste årene gjort en rekke forsøk på å begrense spilleavhengigheten. Det er lagt opp til holdningsskapende arbeid, det er kommet flere behandlingstilbud, det er kommet «snillere» automater – og det er innført 18-årsgrense. Dessverre har ikke disse tiltakene ført til endring.

NRK gir pengespillreklame

Mens den ene statlige armen forsøker å drive skadebegrensning, bruker den andre 400 millioner på spillmarkedsføring gjennom helstatlige Norsk Tipping. Pengespill får masse reklametid gjennom flere ukentlige sendinger på helstatlige NRK.

Antall spilleavhengige øker: Det lokkes med alkohol og reiser til utlandet

Den såkalt reklamefrie allmennkringkasteren markedsfører til og med pengespill som redaksjonelle innslag i sine programmer. Gjerne lagt inn i rammen av et koselig og ufarlig underholdningsprogram.

25 prosent av dem som jobber i Stormberg er mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Flere av disse har og har hatt rusproblemer, noen også spillproblemer. De har det til felles at rusen tar kontroll over livet. Mange opplever at livet blir ødelagt.

Barn påvirkes

Det norske statskasinoet og de mange private spillselskapene er blitt en del av hverdagen. Reklamen dukker opp på nettet, den dukker opp på matbutikken – og den dukker opp i beste sendetid når familien er samlet rundt TV.

Gjennom mange år har pengespill gjennomgått en normalisering i Norge, og barn påvirkes til å bli aktive spillere.

Den stadig mer omfattende markedsføringen i alle kanaler viser at det ligger altfor store penger i dette markedet. Regjeringen bør ta styringen over spillene og sørge for at neste trekk er forbud mot reklame for pengespill.

Det er gode grunner for at det er forbud mot alkohol- og tobakksreklame.

Det er også gode grunner for at det bør bli slutt på norske myndigheters dobbeltmoral når det gjelder pengespill.

