Regjeringen må støtte dem som kjemper for menneskerettighetene. Med ord, men også med handling | Nancy Herz

Myndighetene i land verden over jobber aktivt med å bevise for sin befolkning og for sine kritikere at det å stå opp mot urett ikke nytter og at ingen bryr seg om dem som kjemper.

Flere av dem som står imot, blir latterliggjort, straffeforfulgt og fortalt at det ikke er noe de kan gjøre i møte med mektige regimer.

Norge har et ansvar for å motbevise dette.

Norge må stå i front for å uttrykke at menneskerettighetsengasjement vises, nytter og blir hørt.

Regjeringen må støtte dem som kjemper for menneskerettighetene, ikke bare med ord, men også med handling.

Ikke la dem kjempe alene

«Snakk om oss. Ikke glem oss. Push regjeringene i landene deres til å utfordre våre regjeringer.»

Dette budskapet gikk igjen da noen av verdens mest fremtredende menneskerettighetsforkjempere møttes i Oslo under Oslo Freedom Forum (OFF) for å dele sine historier og snakke sammen om hvordan enkeltmennesker kan skape velfungerende demokratier og gjøre handlingsrommet til frihetsforkjempere verden over større.

Statsminister Erna Solberg åpnet forumet med en tale adressert til «venner av demokratiet og menneskerettighetsforkjempere» og hyllet de menneskene som hver dag risikerer mye for å kjempe for helt grunnleggende rettigheter.

Hun trakk blant annet spesifikt frem de menneskene som dokumenterer grusomheter i krigssoner som Sør-Sudan, Syria og Jemen. De som kjemper for likestilling i Saudi-Arabia, de som går ut gatene i Venezuela for å forsvare demokratiske rettigheter og de som kjemper for ytringsfrihet i Tyrkia.

Mennesker som risikerer å bli fengslet og torturert, de som lever i eksil og de som risikerer livet fordi de kjemper for en mer rettferdig verden og for å styrke sivilsamfunnet.

Modige mennesker som deler sine historier, for å fortelle omverdenen om uretten som finner sted. Mennesker som blir slått hardt ned på.

Vi kan ikke la dem kjempe alene.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sender ut feil signaler

Norge er et av de landene som markerer seg internasjonalt i kampen for menneskerettighetsforkjempere og menneskerettighetene.

For 20 år siden sto Norge i front for å få på plass FN-erklæringen om menneskerettighetsforkjempere, og senest i år presset Norge på for å verne om mandatet til FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere.

Dette må Regjeringen hylles for, men når gapet mellom det som sies internasjonalt og realpolitikk blir for stort, sender Regjeringen ut feil signaler til de statene som bryter med menneskerettighetene.

Må tørre å utfordre

«Jeg er bekymret for at regjeringer - som er ansvarlige for å beskytte og implementere menneskerettigheter - gjennomfører politikk som gjør det motsatte», sa statsministeren i åpningstalen sin.

Dette er en bekymring som flere deler med henne.

Samtidig som statsministeren uttrykker sin bekymring for disse statene, vet vi at Norge har inngått handelsavtaler med flere av dem og at norske midler brukes for å tilrettelegge for politikk som er livsfarlig for frihetsforkjempere.

En av dem statsministeren delte scene med i løpet av OFF, var Grace Gao, datteren til Gao Zhisheng, en av Kinas fremste menneskerettighetsadvokater.

Gemunu Amarasinghe / TT / NTB Scanpix

På grunn av sitt engasjement for menneskerettighetene har han mistet advokatbevillingen sin og blitt fengslet en rekke ganger av den kinesiske regjeringen.

I dag sitter han i husarrest i Kina, og familien lever i eksil i USA etter å ha blitt sterkt trakassert av kinesiske myndigheter.

Statsministerens bekymring er ikke nok for å sikre at Gao Zhisheng og tusenvis av mennesker som ham får sin frihet og rettssikkerhet.

Norske myndigheter må tørre å utfordre land som Kina på menneskerettighetssituasjonen i landet.

I stedet reiser representanter for den norske regjeringen til Kina og inngår handelsavtaler med landet uten at temaet tas nevneverdig opp.

Norge har en viktig rolle å spille når det gjelder å fremme menneskerettigheter internasjonalt, og gapet mellom ord og handlinger må bli mindre.

Utenriksminister Børge Brende har selv uttalt at menneskerettighetene er grunnverdier for norsk utenrikspolitikk, men hvor blir det av dem i møte med de statene som bryter dem?

Det må være gjennomgående og tydelig at Norges menneskerettighetsengasjement ikke er til salgs.

Press utenfra nytter

Menneskerettighetsforkjempere verden over opplever massive svertekampanjer mot seg som gjør at når de omsider blir fengslet, så har de ikke befolkningen på sin side. Denne demoniseringen av aktivister er ofte farligere enn myndighetenes faktiske forfølgelse, fordi den legitimerer uretten som blir begått mot dem.

Journalister i Tyrkia blir ansett som fiender av demokratiet, advokater i Kina blir beskyldt for å skape uro i landet og frihetsforkjempere i Saudi-Arabia dømmes under terrorlovgivning. De blir svartmalt og diskreditert.

Det eneste som beskytter disse menneskene, er at andre land står opp og sier at de ikke er kriminelle og anser dem som samvittighetsfanger.

Det som beskytter dem, er at vi endrer narrativet.

Ayat al-Qurmezi er et eksempel på at engasjement og press utenfra nytter.

I 2011 ble hun fengslet og torturert for å ha lest to dikt om kongen og statsministeren i Bahrain ute på et torg under den arabiske våren. Hun ble hentet av bevæpnede styrker, fengslet og dømt til ett år i fengsel, men ble løslatt etter tre måneder på grunn av internasjonalt press fra blant annet Amnesty International.

I panelet «Free Speech Unlimited» på OFF 2017 ble hun spurt om hva vi kan gjøre for mennesker som henne. Hennes svar var nettopp «snakk om oss». Menneskerettighetsforkjempere og organisasjoner verden over gjør det, men det er hos Regjeringen at både den reelle politiske makten og pengene ligger. Regjeringen har makt til å beskytte enkeltmennesker mot rettighetsbrudd.

Land som bryter med menneskerettighetene må vite at de i møte med den norske regjeringen ikke kan unngå å snakke om menneskerettighetene og enkelte menneskerettighetsforkjempere.

Slik er det ikke i dag, og mens Regjeringen er taus, går liv tapt.

På Twitter: @nancyherz

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Lese mer? Her er noen forslag: