Regjeringen våger ikke ta de viktigste grepene mot boligprisvekst | Anne Siri Koksrud Bekkelund

Aftenposten skrev i helgen om boligmarkedet, som særlig i Oslo blir stadig vanskeligere å komme inn på. Og enda tøffere kan det bli, dersom Finanstilsynets forslag til innstramminger i bankenes utlånspraksis blir fulgt opp av Regjeringen.

Hvem vil bygge mest?

Det hete boligmarkedet gjør at det for tiden går sport i å være den som vil øke boligbyggingen mest og raskest. Oslobyrådet har sitt eget boligvekstutvalg, mens Regjeringen vil gjøre det «enklere, raskere og rimeligere» å bygge nye boliger.

At det nye, røde oslobyrådets ufornuftige eiendomsskatt kan bidra til å presse prisene på de minste boligene i hovedstaden opp ytterligere, får jeg la ligge i denne omgang. Den blå regjeringen kunne ha gjort noe med prisveksten og tilhørende gjeldsvekst, og slått andre fluer i samme smekk.

Fordeler til boligeiere

Kombinasjonen av skattefradrag for lånerenter og skattefritak for gevinst på salg av egen bolig, har gitt store fordeler ved å eie fremfor å leie i Norge. Dette er en av årsakene til at flere eier egen bolig her, sammenlignet med i andre land. Dette har mange positive konsekvenser, blant annet er det grunn til å tro at det bidrar til bedre integrering.

Men særfordeler for dem som er inne på boligmarkedet, betyr ulemper for dem som er utenfor. Og når boligprisveksten samtidig knuser lønnsveksten, sakker de som står utenfor lenger akterut for hvert år som går. Derfor ivrer en rekke økonomer for å redusere skattefordelene for boligeiere.

Alt lå til rette for å stramme inn

Denne Regjeringen har hatt sjeldent gode betingelser for å redusere disse særfordelene:

Lånerentene har vært rekordlave, noe som ville gjort en reduksjon i skattefordelene håndterbare for dem som allerede var inne i boligmarkedet. Regjeringspartiene slo selv fast i Sundvollen-erklæringen at de ville bruke skatte- og avgiftssystemet til blant annet å «sikre sosial mobilitet». Den avtroppende Stoltenberg-regjeringen foreslo i sitt siste budsjett å stramme inn på reglene for skattefri gevinst ved salg av bolig, noe den nye regjeringen kunne fulgt opp uten at opposisjonen kunne slått politisk mynt på endringene. Skattereformen ga en god anledning til å ta tak i de store problemstillingene og veie ulike hensyn opp mot hverandre.

Men ingen våget å røre ved særfordelene til landets boligeiere, eller, med Regjeringens egne ord, «å skjerpe skattleggingen av folks hjem». Det gjør at bekymringene for saksbehandlingstid og tekniske krav til boligene klinger hult.

Nå, når prisene allerede har eksplodert og rentene knapt kan bli lavere, kan det være vanskeligere å gjøre noe med skattefordelene, uten å utløse andre problemer. Men så lenge rentene holder seg lave, har Regjeringen fremdeles muligheten til å ta viktige grep for et bedre og mer rettferdig boligmarked.

