Reprise: Dette er min skamfulle hemmelighet – jeg lever i Luksusfellen | Tegnehanne

Dette innlegget var først på trykk i Aftenposten 19. februar, og fikk mye oppmerksomhet den gang. Vi publiserer det igjen i forbindelse med Si ;D-spesialen om skam og ære.

Etter at Tegnehanne skrev dette innlegget, fikk hun hjelp av Hallgeir Kvadsheim selv.

– Jeg hadde en liten periode etter at jeg møtte Hallgeir hvor jeg var flink til å betale regningene mine, men nå har det sklidd helt ut igjen, forteller Hanne Sigbjørnsen, som fortsatt skammer seg, om dagens situasjon.

– Jeg gjør veldig lite for å håndtere skammen. Den er blitt en del av min personlighet. Å være åpen om det i Aftenposten gjorde at jeg skammer meg litt mindre, rett og slett fordi jeg var åpen om problemet mitt. Folk forsto, godtok og hadde lignende opplevelser.

Jeg ELSKER TV3-programmet Luksusfellen.

Jeg sitter praktisk talt og fråder i sofaen når Hallgeir Kvadsheim leverer stakkato skjenneprekener til mennesker som er dårlige til å leve.

Jeg får simpelthen ikke nok av folk som bruker 200 prosent av sin egen inntekt, hver eneste måned.

Favoritten er dem som utover episoden bare mister mer og mer av seg selv til skammen. Idet de har kommet til det segmentet hvor Hallgeir viser dem en metaforisk demonstrasjon av hvor mye de har fucket opp økonomien sin, er det ingenting igjen av dem.

Grunnlaget for suksessen til slike programmer er jo at vi føler oss bedre med oss selv av å se at andre feiler. Det er også grunnen til at jeg liker det så godt.

Min skamfulle hemmelighet er at jeg er en av deltagerne. Jeg mener, jeg har ikke vært med på Luksusfellen, men jeg har ikke noe kontroll på livet og pengene mine. Samboeren min Jostein har nok merket det litt, men jeg tror ikke han har hele oversikten over hvor langt det har gått. For det har gått ganske langt.

Jeg betaler ingen regninger før de går til inkasso. Bokstavelig talt alle regninger jeg får blir liggende helt til det kommer et nytt brev med allslags tilleggskostnader.

Jeg tuller ikke når jeg sier at jeg har vært i kontakt med samtlige inkassoselskaper. En gang fikk jeg til og med en innkallelse til en rettslig høring for å diskutere hvordan jeg skulle betale en STRØMREGNING på rundt syv hundre kroner, som jeg ikke hadde betalt. For å slippe denne høringen måtte jeg betale et latterlig høyt gebyr.

Dette er ikke noe jeg går rundt og er selvironisk om heller. Det er et stort tabu i livet mitt. Men som med de fleste andre karakterbrister, er også denne enklere å skrive om enn å snakke om i virkeligheten.

Jeg håper at jeg – ved å bruke denne spalten som min egen personlige psykolog – nå vil innse hvor sinnssykt det er, og slutte med det. Eventuelt at Hallgeir leser dette, og tilbyr meg en Luksusfellen-intervensjon uten ydmykelsen av å måtte gjøre det på nasjonal TV. En av delene.

Føles godt å innrømme det for noen, i det minste.

