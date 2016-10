Rovdyrene må totalfredes | Kari Wenche Fossum

Rovviltnemndene i region 4, Oslo, Akershus og Østfold og region 5, Hedmark har nylig vedtatt at halvparten av Norges rødlistede ulvebestand skal skytes ut kommende vinter. Dette vil redusere vår ulvebestand til rundt 40 individer og raskt påføre de gjenværende flokkene ubotelig skade i form av innavl og degenerering. Det vil i sin tur gi nemndene argumenter for å ta ut også disse etter hvert.

Nemndene forvalter ulv på beitenæringens og jegernes premisser, ikke på rovdyrenes. Det er i strid med nemndenes mandat som sier at det skal tas hensyn til både beitedyr og rovdyr.

Norsk rovviltforvaltning, som er politisk styrt lokalt og sentralt, er en ren utryddelsesforvaltning som består av lokalpolitikere uten den fagkunnskap en slik forvaltning må ha.

Stortinget feilinformeres av lokalpolitikere og støttespillere med egne agendaer, derfor må politisk styrt rovviltforvaltning opphøre og en ny forvaltning etableres. Vi har hatt ulv og store rovdyr i Norge i rundt 10.000 år og de hører hjemme her på lik linje med elg og hjort og resten av vår fauna.

Betingelser for rovdyrenes eksistens

Rovdyrene må totalfredes. Ulvesonen må oppheves og rovdyrene må få tilbake hundre prosent av landets areal som sine leveområder. Miljødirektoratet må etablere en ny rovviltforvaltning ledet av fagmiljøene innen fauna og økosystemer. All påvirkning fra politisk hold, sentralt og lokalt, samt påvirkning fra interessegrupper opphører. Bufe på utmarksbeite i rovdyrenes naturlige habitat forbys. Landbruket må tilpasse seg og fokusere på egnethet. Kampen mot faunakriminalitet og ulovlig jakt intensiveres i samarbeid med politiet og den nye rovdyrforvaltningen.

Statlig finansiert propaganda

Drivkraften bak ønsket om å utrydde ulven i Norge ligger i Senterpartiets okkupasjonspolitikk av utmark og villmark, uttrykt i partileder Trygve Slagsvold Veums mantra: «Ulven skal vekk» og partiets slagord «Vi skal ta hele Norge i bruk». Organisasjonen Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, FNR, har følgende filosofi: «Vi er ikke imot ulv, men vi vil bare ikke ha ynglinger». Logisk ikke sant?

Organisasjonen mottar godt over en million kroner i statsstøtte takket være Senterpartipolitikerne Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen. FNR fyrer opp under det skremmende ulvehatet som kommer til uttrykk på grasrotplan gjennom kunnskapsløse lokalpolitikere og lukkede facebook-grupper som sprer sine påstander om ulv. Jeg har debattert ulv og store rovdyr med disse menneskene i over 12 år og kjenner deres drepende argumentasjonsteknikk. Den er ødeleggende for en saklig og kunnskapsbasert debatt.

Mobbevelde

Disse grupperingene har sine lobbyister på Stortinget og danner grunnlag for den rovviltpolitikken, som naive stortingspolitikere tror dreier seg om lokaldemokrati, men i virkeligheten dreier seg om mobbvelde. Slik kan det ikke være i et Norge som på alle områder ønsker å være best i verden.

Fortsetter amatører å tukle med rovvilt og villmark, ender vi opp med en situasjon hvor fremtidige generasjoner kun vil kunne oppleve rovdyrene våre som utstoppede kuriositeter i støvete glassmontere. Blir ulven utryddet i Norge, vil snart kravet om å utrydde bjørn, gaupe, jerv og kongeørn følge etter og motargumentene vil ha mistet sin kraft. Vi er blitt en naturfiendtlig nasjon.