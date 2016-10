Så lenge du er justispolitiker, Hadia Tajik — hold deg unna ruspolitikken | Sturla Haugsgjerd

Hadia Tajik ble søndag utfordret av helseminister Bent Høie i NRK Ytring på om AP fortsatt vil gå inn for å bruke straff som virkemiddel mot rusbrukere. Tajik svarte unnvikende — påpekte at hun ikke ønsker legalisering, og at ungdommer som bruker illegale stoffer på fest for å «tøffe seg» må forvente å bli møtt med strafferettslige sanksjoner.

Ruspolitikk bør overlates til helsepolitikere

Kjære Hadia Tajik. Du er en flink politiker som vil nå langt og oppnå mye bra på mange felt. Likevel, når du sier at du ønsker å kunne bøtelegge 18-åringer som prøver narkotika for «å tøffe seg med vennene sine,» og vil korrigere unges atferd med ruskontrakter, rulleblad og straff, ser jeg helst at du overlater ruspolitiske spørsmål til helsepolitikerne.

For rusproblematikk er, og bør være, et helsespørsmål, og tvang, irettesettelse og straff gjør i beste fall liten nytte – i verste fall vil det dytte de sårbare enda lenger ut på skråplanet.

Jeg kan delvis unnskylde deg for ikke å forstå dette, da du har hatt en litt annen oppvekst enn jeg har.

Jeg har ikke bare vært på festen du snakker om: jeg var selv en av ungdommene som prøvde hasj for å tøffe seg. Der jeg vokste opp, var jeg én blant mange. Men for noen av oss var rusen og tøffheten mer enn kun et forsøk på å være kul:

Det var en flukt fra smerte, fra en traumatisk barndom, eller et oppbrutt hjem.

Tunge rusavhengige har oftere opplevd traumer

Du sier at vi må finne en passende reaksjon til den enkelte ungdom som prøver narkotika. Men selv ikke jeg, som levde midt blant disse guttene og jentene, kunne vite hvem som tøffet seg for å få innpass med de kule, og hvem som prøvde å flykte fra vonde minner om fysiske eller seksuelle overgrep.

Knapt noen kan vite hvilke underliggende årsaker som ligger til grunn for å søke rus, og at du og dine rådgivere skal være unntaket, ser jeg som særdeles usannsynlig.

Vi må derfor støtte oss til det vi vet på bakgrunn av forskning: At de som ender opp som tunge rusavhengige vil med nesten femti ganger større sannsynlighet enn medianbefolkningen ha opplevd alvorlige traumer i oppveksten.

For jeg vet, etter årevis av omgang med både tunge og lette brukere av illegale stoffer, at ingen går rundt med et skilt rundt halsen som sier «Jeg har hatt en traumatisk barndom».

Snarere tvert imot — det er ofte de som tilsynelatende er aller tøffest, og som tilsynelatende har mest kontroll og styring, som bærer på et indre kaos som følge av en brutal oppvekst.

De mest ressursvake ble «dyttet» på skråplanet — av det offentlige

Jeg har flere eksempler enn jeg kan telle, og det overveiende flertallet av dem jeg i ettertid har fått vite om oppvekstvilkårene til, har reagert på den typen tidlig intervensjon du tar til orde for med angst, sinne og apati. Det har gitt dem en følelse av utenforskap og isolasjon.

Jeg husker en konkret episode som jeg ønsker å fortelle deg om for å tegne et bilde av mekanismene som er i spill:

Vi var en guttegjeng med mer eller mindre ressursterke foreldre alle sammen, hvor vi alle tidlig prøvde ut hasj og andre illegale stoffer for, som du sier, å tøffe oss. Men det fantes unntak blant oss, unntak hvis foreldre aldri var i bildet. Disse unntakene kompenserte med å tøffe seg ekstra.

En dag hadde et samlet foreldrekorps i samspill med lærerkollegie og lokalt politi sett seg lei på en utvikling der guttegjengen bare ble tøffere og tøffere. Noe måtte gjøres.

De heldigste av oss hadde foreldre som tok saken i egne hender, og inngikk «ruskontrakter» med sine egne foreldre, som innebar «frivillige» urinkontroller i regi av skole og eller politi.

Men det fantes et fåtall av gutta i gjengen hvis foreldre ikke hadde ressursene til å bidra, og de lot det offentlige ta i bruk hva enn de hadde tilgjengelig av verktøy for å håndtere situasjonene som oppsto.

I disse tilfellene ble barnevern og politi koblet på i mye større grad, og det sementerte et gap mellom oss med foreldre som tok oss i ørene når vi tøffet oss, og de med foreldre som ikke hadde tid, ressurser, kunnskap eller kanskje til og med vilje til å ta grep.

Disse foreldrene ga oppgaven med å stramme opp sine poder til det offentlige – som på den tiden utelukkende betød Onkel Blå og hans kumpaner.

Konsekvensen ble at de ressursterke foreldrene gikk sammen og identifiserte de ressursvake som «problemet,» og kom til den slutningen at «om bare min sønn eller datter holder seg unna x og y, så vil han klare seg fint».

Det stemte i og for seg veldig godt, men hvordan gikk det så med x og y?

De havnet i i nettopp X-klasser (det het faktisk det på den tiden) og institusjoner, og stadig oftere kom de i konflikt med politiet.

Tiden gikk, og de ressursterke barna klarte seg stort sett fint «takket» være verktøyene skolen og politiet var så snille å låne foreldrene — som selv var leger, advokater og psykologer, mens de tøffeste gutta og jentene, med de vondeste oppvekstene og minst tilstedeværende foreldrene, havnet på det nevnte skråplanet.

Og den vonde og uomtvistelige sannheten er at de ble dyttet dit, skviset ut og isolert, ofret for å redde majoriteten som statistisk sett stort sett hadde greid seg uansett uten myndighetenes intervensjon.

De ressurssterke klarer seg stort sett godt — uten justisministeriet

Når man gjør rusmiddelbruk blant unge til et juridisk og ikke et helsepolitisk spørsmål, ender man i alle ungdomsmiljøer i små og mellomstore byer opp i en slik situasjon:

De ressurssterke, som i veldig stor grad grunnet nettopp sine ressurser hadde klart seg uansett, får hjelp de egentlig ikke trenger, mens for de med de vondeste barndommene og de minst tilstedeværende foreldrene, blir «hjelpen» det siste lille dyttet de trengte for å havne nederst på bordet, ytterst på skråplanet og til syvende og sist under brua, med en sprøyte i armen.

Det var dette som skjedde med min venn Stephane og hans nå avdøde kjæreste, som jeg skildret i mitt aller første innlegg i rusdebatten.

Vi andre klarte oss i stor grad veldig godt – og hadde nok gjort det med eller uten innblanding fra justisministeriets lange arm.

Konsekvensen av å tviholde på at straff trumfer omsorg

Kjære Hadia. Jeg har vært på den festen du snakker om, men jeg har også vært på nachspielet. Og den kollektive hodepinen vi som samfunn våkner opp med om ti-tyve år fra nå, dersom vi fortsetter å bruke straff i stedet for hjelp overfor dem som «tøffer» seg ved å bruke illegale rusmidler, lar seg ikke dempe med en lovlig paracet eller to.

En direkte konsekvens av å tviholde på den politikken vi idag fører, der straff trumfer omsorg i en blind tro på signaler og preventive effekter som kun eksisterer på papiret, er at vi fortsatt vil ha hundrevis av overdosedødsfall – og en åpen sprøytekultur med fortløpende rekruttering av «tøffe» gutter og jenter, som har blitt dyttet så langt ut på skråplanet at trikken til Brugata blir deres eneste utvei.

