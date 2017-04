Sanksjonene mot Russland må bestå | Arnfinn Nordbø

I Aftenposten 18.april argumenterer styreleder i Norsk - Russisk Handelskammer, Liv Monica Stubholt, for en norsk oppheving av sanksjonene mot Russland. Jeg er uenig. Det er uklokt om Norge unilateralt og på tvers av våre allierte - og uavhengig av Russlands videre handlinger i Ukraina - skal oppheve sanksjonene mot Russland. Årsaken til sanksjonene mot Russland er folkerettsbrudd ved annekteringen av Krim og krigføringen mot Ukraina i Øst-Ukraina. Russiske soldater, utstyr og våpen brukes daglig i en krig som har kostet over 10.000 mennesker livet.

Årsaken til sanksjonene er fordi det er viktig å opprettholde kjørereglene i internasjonal politikk, og for å opprettholde fred og stabilitet. Også for næringslivet er det viktig at internasjonale lover og regler holdes. Norge som et lite land er helt avhengig av at "den sterkestes rett" ikke skal gjelde, men at internasjonale regler overholdes. Bare slik – og gjennom å stå sammen med allierte - er et lite land som Norge trygt. Dette har altså et tydelig sikkerhets- og forsvarspolitisk aspekt ved seg. Og det skulle bare mangle at vi er med. Både fordi det er rett og fordi det er i vår egen sikkerhetsinteresse.

Ingen ønsker krig med Russland. Derfor ble det ingen vestlige, militære svar på deres annektering av Krim eller krigføring i Øst-Ukraina. Svaret var sanksjoner. De må Norge være med og støtte så lenge våre allierte gjør det. Norge må ikke gå alene i denne saken, og vi må ikke bidra til å undergrave vår egen sikkerhet. Norge må stå opp for at grunnreglene for samkvem mellom stater respekteres. Ikke minst er et lite land som Norge, med store havområder og ressurser, og felles grense med Russland, tjent med at brudd på folkeretten og staters territorielle integritet får konsekvenser.

