Seks grunner til at Oslo bør beholde trikken | Tonje Haugli

Seks grunner til at Oslo bør beholde trikken

Kollektivtrafikken i Oslo er både elsket og forhatt, og trikken har fått sin del av pepperen de siste årene. Journalist Arild Færaas lister opp seks grunner til at trikken bør bort, og spør om det finnes et eneste godt argument for å beholde trikken i Oslos bybilde. Han fortjener svar.

1. Vi blir flere

Oslo har de siste årene hatt en kraftig befolkningsvekst, en vekst som bare skal fortsette: Frem mot 2040 skal vi bli 200 000 flere her i byen. På toppen av dette har vi alle som bor utenfor Oslo, men pendler til byen. For å unngå trafikkaos og miljøbelastningen som følger med, må vi ha kollektivmuligheter som er både gode nok og attraktive nok for de reisende.

Privat

Det finnes mange scenarioer som kan takle dette problemet. Vi kan ha gratis kollektivtransport, vi kan ha bilfritt sentrum eller vi kan øke bomprisene – løsninger som alle fører til ramaskrik, enten blant politikere, privatpersoner eller i næringslivet. Med mindre vi finner en radikal løsning som byen går med på, må vi jobbe med å styrke det kollektivtilbudet vi har. Å kutte av en av kollektivsystemets armer virker som en dårlig løsning på kapasitetsprobemet.

2. Folket bruker trikken

Trikken hadde vært lett å kutte om den i det minste var upopulær blant brukerne. Men er den det? Som Aftenposten skrev i februar, nærmer vi oss kapasitetstaket for kollektivtrafikken i Oslo. Samtidig er befolkningen i Oslo Skandinavias mest fornøyde med eget kollektivtilbud. Saken er at mange av oss elsker trikken.

3. Trikken er Oslos taco

Trikken er dyr, og i praksis hadde det nok vært mulig å bytte ut alle med busser. Det hadde ikke vært billig, det heller, men over tid kunne vi gjort det. Likevel er ikke trikk og buss det samme. Å be Oslo-borgere om å bytte ut trikken med buss, er litt som å be nordmenn om å bytte ut fredagstacoen med pizza. Noen vil akseptere det, ja – men for mange av oss er det dagens svar på å banne i kirken. Som tacoen, er trikken en integrert del av livsstilen vår.

4. Skinneeffekten

Færaas påstår at «koselig» er det eneste gode argumentet entusiastene forsvarer trikken med, og som innfødt løkkaværing må jeg innrømme at suset av trikken er litt som lukten av taco for meg. Til tross for det er det slik at trikk og buss innebærer to forskjellige reiseopplevelser.

For mange er ikke bussen et godt alternativ: Rykkingen og ristingen som kommer på kjøpet, gir et kvalmende ubehag for mange av oss, et ubehag som kan henge igjen en lang halvtime etter at bussturen er slutt. De myke, glidende overgangene man får på trikken, blir en lettelse i hverdagen.

Et annet godt argument kan hentes fra Vestlandet. Bergen har funnet gode nok grunner til å investere i et splitter nytt bybanesystem. Tom Knudsen, byråd for miljø og byutvikling, påpekte for 15 år siden fordelene som kommer ved «skinneeffekten» . Skinneeffekten er den mertrafikken som følger med når kollektivtilbudet inkluderer banetransport. Det er rett og slett flere som velger å reise kollektivt når trafikken også går på skinner.

Plasseringen i bybildet gjør riktignok at Oslo-trikken ikke alltid går like glatt. Bybanen i Bergen har nok flere egne traseer enn trikken vår, men det er heller et argument for å separere trikk og trafikk enn for å fjerne trikken i sin helhet.

5. T-banen er ikke trikken

Hvorfor kan ikke skinneelskerne heller ta t-banen? Til tross for at Oslo vest kaller T-banen for trikken, er ikke de to systemene like. Den vesentligste forskjellen er at de ikke går de samme stedene. Trikken dekker mange områder som T-banen fortsatt er tiår unna å dekke.

Skal du til Olaf Ryes plass uten en fem minutters spasertur på kjøpet, har du ett valg: Trikken. Skal du derfra til Bislett må du enten ta bussen – som skinneeffekten viser at mange ikke vil – eller ta trikken.

Én dag skal Grünerløkka og Bislett kobles sammen med T-banen. Den nye sentrumstunnelen vil bli møtt med både glede og lettelse når den endelig er klar, men det skjer først ti år frem i tid – om vi er heldige.

6. Sykkelen er heller ikke trikken

Da gjenstår sykkelen. Kan den kompensere for trikken? Som Færaas sier, skal Oslo bli en sykkelby, og trikkeskinnene er en ubeleilig hindring for syklistene. Samtidig er trikkeskinner langt fra det eneste hinderet sykkelsatsingen i Oslo møter på. Å kjøpe sykkel i Oslo er for eksempel litt som å spekulere i aksjer: du vet aldri om investeringen din fortsatt er der når du våkner neste morgen. I fjor ble 4837 sykkeltyverier anmeldt i Oslo.

Mange løser dette problemet med et bysykkelabonnement, en genial ordning for dem som vil reise billig og miljøvennlig i sommerhalvåret. Bysykkelordningen har hatt en eksplosiv vekst i antall reiser i 2016 og skal derfor utvides neste år.

Likevel løser ikke dette kollektivutfordringene, for faktum er at Oslo er formet som en gryte, ikke en pannekake. De som har prøvd å få en bysykkel om morgenen, vet hvordan stativene tømmes i høyden og fylles opp i sentrum, og at dette mystisk nok ikke reverseres i samme grad på ettermiddagen. Hvordan disse kommer seg hjem igjen kan man bare spekulere på, men det er nok lite lurt å satse på sykkelsystemet som eneste kur for Oslos transportutfordringer.

Trikken er ikke feilfri, men den dekker et behov i markedet. Den dagen det tar slutt kan vi revurdere situasjonen, men enn så lenge er den etterspurt – både av de praktiske og de nostalgiske av oss.

