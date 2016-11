Selvkjørende biler – er de på vei? | Kai A. Olsen

Per Kristian Bjørkeng har sett en video fra Tesla der en bil kjører selv. Han ser bare politisk godkjenning som eneste hinder før vi kan utnytte teknologien. Så enkelt er det ikke. Om politisk godkjenning skulle være eneste hinder, kan en jo lure på hvorfor State of California nå har vedtatt at alle selvkjørende biler må ha en sjåfør ved rattet.

Før datamaskinen kan utføre en oppgave, må den være formalisert. Mange oppgaver er det, som for eksempel betalinger, billettreservasjoner, regnskap og mye annet. For andre oppgaver kan det være en uoverkommelig jobb å lage dataprogrammene – uansett hva en har av maskinkraft og algoritmer.

Et godt eksempel er oversetting av naturlige språk. Det har en arbeidet med siden 60-tallet. Til tross for superraske datamaskiner og ubegrensede tekstarkiv er det likevel slik at all profesjonell oversetting i dag gjøres manuelt. De automatiske oversetterne er langt fra gode nok. Problemet er ikke regelen, men alle unntakene.

Problemer ved snøføre og dårlig veimerking

Selvkjørende biler fungerer på veier der en har detaljerte kart, god veimerking og ryddig trafikk. Men så får vi snøføre, dårlig veimerking, smale veier der en må ut på kanten for å passere, dyr i veibanen, unger som leker nær veien, en ofte uklar høyreregel, ferger, veiarbeid, osv.

Uber tester nå selvkjørende biler i Pittsburgh. Der stoppet bilen midt i et kryss fordi lyset skiftet til rødt. Et slikt unntak kan en nok programmere seg rundt. Problemet er at det er uendelig av slike. De blir som med trollene i eventyrene. Hugger en av et hode, vokser to nye ut.

Egne veier for selvkjørende biler

Med språkoversetting kan en håndtere unntakene med en dårlig oversetting, med biler må en løse problemet 100 %. Vi kan ikke akseptere at en selvkjørende bil blokkerer et kryss fordi lyset er blitt rødt eller stopper midt i veien fordi den ikke ser noe i snøværet.

Som med all annen databehandling, blir løsningen å legge inn begrensninger. Det kan være egne veier for selvkjørende biler, biler som tusler rundt i bykjernen i lav fart eller busser som en kan overvåke fra en kontrollsentral. Om en vil sette seg inn baksetet på bilen etter julebordet og be den kjøre hjem, da skal en nok vente lenge.

