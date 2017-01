Omtrent hver eneste gang jeg skriver noe i Aftenposten, er enkelte mer opptatt av at jeg er en såkalt konservativ kristen, enn temaet jeg faktisk skriver om. En av mine følgere på Twitter påpeker ganske konsekvent, uansett hva jeg skriver, at jeg tror på «eventyrfigurer». Logikken virker å være at siden jeg er kristen, er mine argumenter i alle spørsmål totalt uinteressant.

For ett år siden skrev jeg en artikkel i VG om hvorfor jeg opplever juleevangeliet som et godt budskap som gir livet mening. I kommentarfeltet var det en person som konkluderte: «Det må være trist å finne livet sammen med familie og venner så meningsløst at man må holde seg med en liksomvenn lenge etter at man burde være vokst fra slikt.» Kanskje ikke så overraskende at vedkommende ikke fant det nødvendig å kommentere poengene mine.

Trygve Indrelid

Nå er jeg ikke alltid mye bedre selv. Tekster fra folk jeg pleier å være uenig med, leser jeg nok med mindre velvillighet enn det som er skrevet av dem som står meg nær. Slik har nok mange av oss det. Jeg er ganske sikker på at det skader debattklimaet her til lands.

I beste mening

For noen år siden begynte jeg å studere filosofi. Da fikk jeg beskjed om at idealet var å presentere synet til en meningsmotstander enda mer presist enn vedkommende selv klarte. En sensor ville reagere negativt hvis jeg kritiserte et synspunkt som fremsto mindre overbevisende og gjennomtenkt enn det i virkeligheten var.

Skal jeg være ærlig, var en slik tankegang noe fremmed for meg. Å skrive eksamensoppgaver i filosofi ble dermed noe annet enn å skrive avisartikler. Jeg måtte anstrenge meg for å gjengi meningsmotstandere mest mulig presist og ta enkeltformuleringer i beste mening.

I oktober skrev Sylvi Listhaug på Facebook at «de som kommer til Norge må tilpasse seg samfunnet vårt» og slo fast: «Her spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt». Mange påpekte – og jeg var en av dem – at det er ganske tåpelig å forlange at alle gode nordmenn skal spise svin og drikke alkohol. Men kritikken traff ikke helt. Listhaugs poeng var at folk må akseptere å servere svin og alkohol dersom det hører til jobben.

Nå mener jeg nok at Listhaug formulerte seg noe klønete. Samtidig er det nok slik at jeg neppe ville oppfattet sitatet slik jeg gjorde hvis det var en eller annen politiker på venstresiden som skrev noe lignende.

Uventet ros

Kristin Clemet, daglig leder i Civita, påpekte for et par år siden hvor vanlig det er å stemple motstandere, karikere standpunkter og mistenkeliggjøre motiver. Hun skrev videre: «Det er virkelig en dyd – og veldig vanskelig – å lytte til hva som blir sagt uten å legge vekt på hvem som sier det. Hvis alle greide det, ville hele samfunnsdebatten endre karakter» (Civitas blogg 13/7 2015).

Jeg synes Clemet sier det godt. Det bør være et ideal å lytte etter hva som sies – på velvillig vis – istedenfor å være opptatt av å stemple eller karakterisere budbringeren. Dessuten er det alltid forfriskende med uventet ros, nye allianser og overraskende enighet.

