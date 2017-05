Slik ble George Orwells 1984 født | Bernt Hagtvedt

For George Orwell var liv og forfatterskap ett.

I disse dager er det åtti år siden forfatteren av 1984 ble fanget i en kamp på liv og død mellom anarkister, trotskister og kommunister i Barcelona. Disse gatekampene formet ham som politisk menneske og forfatter. «Spain turned the scale for me», som han skrev. Nå visste han hvor han sto. Alt han skrev av «seriøse linjer» fra da av, var for «sosialismen slik jeg forstår den».

Orwell kom til Barcelona senhøstes 1936 med ett mål for øye:» å skyte en fascist». Mer eller mindre tilfeldig endte han opp i POUM: det forente marxistiske arbeiderpartiet, en venstregruppering med anarkistisk og trotskistisk forankring.

Propagandakrigen mellom dem og kommunistpartiet – som var lite men hadde Moskva i ryggen – ble skånselløs. Den systematiske mistenkeliggjøringen av motstanderne, løgnen, angiveriet, politispionasjen, rettsløsheten, de politiske drapene – alt gikk inn i 1984.

Det var her Orwell fikk merke på kroppen hva en illusjonær verden er, og hva «fake news» innebærer.

Orwell kom seg så vidt ut sommeren 1937, etter at en ku hadde misset hovedpulsåren med halvannen cm og politiet hadde beslaglagt dagboken som skulle danne grunnstammen i klassikeren «Hommage to Catalonia» (1938).

Den anarkistiske våren

Orwell ble vitne til en borgerkrig innen borgerkrigen. Den spanske anarkismen var en voldelig, idealistisk og nærmest religiøs protest mot disiplinkravene fra den nordeuropeiske kapitalismen. Røttene gikk tilbake den bitre feiden mellom Marx og Bakhunin på 1900-tallet.

Da Orwell kom til Barcelona på permisjon fra fronten i april 1937, fant han en by i anarkistisk sosial revolusjon. Folk sa bare «du» til hverandre, fabrikker og butikker var overtatt, alle gikk i dongeri, og revolusjonære flagg og plakater var over alt. Ingen arbeidsløshet, folk var ikke «brikker i den kapitalistiske maskinen».

Det var en anarkismens vår. Orwell erkjente at han ikke forsto alt han så, men mente umiddelbart at dette var «en tilstand verdt å kjempe for. «En forsmak på sosialismen».

Kanskje viktigst var kampen om den beste måten å bekjempe Franco på. Var det mest hensiktsmessig å skape en folkehær med vanlig militær disiplin? Eller var det bedre å knytte den antifascistiske kampen til sosial revolusjon i republikkens områder og dermed bidra til en massereising? Orwell mente det andre.

Den internasjonale krigen

For å forstå alle disse frontene er det viktig å huske at den spanske borgerkrigen (1936–9) ikke ble avgjort i Madrid. Den ble avgjort i Moskva, London, Paris og Washington, i den rekkefølgen.

Stalin drev sovjetisk innenrikspolitikk i Spania, dvs. ville eliminere Trotskis tilhengere og få slutt med all anarkistisk innflytelse. Republikken måtte ha våpenhjelp utenfra. Bare Moskva ga den. Hjelpen kom på vilkår: oppløsning av militsene og slutt på revolusjonen i Catalonia.

Angrepet på telefonbygningen i Barcelona i april 1937 var starten på en kommunistisk offensiv gjennom den republikanske regjeringen for å regimentere Catalonia etter stalinistisk mønster. Da Orwell fikk problemer med å finne forlegger til «Hommage», oppsto i ham en forakt for venstreintellektuelle medløpere som hadde et opportunistisk forhold til sannheten, dvs. ikke skjønte hva stalinistisk terror var.

Av denne innsikt fødtes 1984.

