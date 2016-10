Snart jul, snart tid for Frelsesarmeens julegryte. Fra en homofil kristen: Ikke boikott den! | Morten Vestvik

Suppe, såpe, frelse og julegryta!

Det nærmer seg jul, og tradisjonen tro er det tid for å oppfordre til boikott av Frelsesarmeens julegryte.

Jeg er åpen homofil, kristen, og har vokst opp i Frelsesarmeen. Personlig oppfatter jeg Frelsesarmeen som en inkluderende menighet, og har aldri opplevd at noen har snudd ryggen til meg på grunn av min legning. Heller ikke etter at jeg ble samboer, og nå lever i homofilt samliv (jeg kan ikke uttale meg om andres opplevelser).

Kristin Austigard

Jeg forstår at det kanskje er vanskelig for mange, men jeg synes vi må skille på Frelsesarmeen som et kirkesamfunn for sine medlemmer og Frelsesarmeen som en organisasjon som driver arbeid blant de svakeste i samfunnet.

Det er ikke slik at pengene som kommer inn via julegryta går til drift av menigheten. Disse pengene går til det utadvendte arbeidet – direkte til de som trenger det mest.

Blant annet deler Frelsesarmeen ut hundrevis av esker med julemat, klær, leker og fyringsved slik at de som sliter mest kan feire jul som alle oss andre. Ofte barnefamilier og enslige forsørgere som ikke får endene til å møtes, eller ensomme som ikke har noen å feire sammen med og som får et lyspunkt i en mørk tid gjennom et besøk fra eller hos Frelsesarmeen.

Det stilles ingen krav om tro til de som mottar denne hjelpen.

Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, kom i 1865 opp med mottoet «Suppe, såpe, frelse», og rekkefølgen på disse ordene er overhodet ikke tilfeldig!

En boikott av Frelsesarmeens arbeid er ikke bare en boikott av et kirkesamfunn og deres syn på homofili — det er også en boikott av et utrolig viktig arbeid for de som trenger det aller mest i samfunnet, de som ofte faller utenfor.

Vi kan gjerne ta en diskusjon om Frelsesarmeens standpunkt når det gjelder homofili, men kan vi ta det ellers i året? Må vi absolutt ta dette hvert eneste år i sammenheng med at julegryta er på vei ut?

For mange byr julegryta på julestemning – for andre betyr det mat, varme klær og verdighet!

Innlegget ble først publisert på Morten Vestviks Facebook-side

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter