Spis laks med god samvittighet | Geir Ove Ystmark

Helsemyndighetene har gått sammen med matprodusentene for å øke forbruket av både sjømat, frukt, grønt og grove kornprodukter med 20 prosent innen 2021.

Undersøkelser viser at prisøkning er årsaken til at folk spiser mindre laks. Prisene går opp fordi det er stagnasjon i produksjonen. Dette tar næringen på høyeste alvor. Våre medlemmer utgjør brorparten av store og små hjørnesteinsbedrifter langs kysten, og de investerer i ny teknologi og kunnskap for å løse de biologiske utfordringene i næringen.

Rømningstallene redusert med 86 prosent

Sjømat Norge er og har vært sentral i arbeidet. Vår nullvisjon for rømming har ledet til omfattende løft i kompetanse og teknologi. På ti år er rømningstallene redusert med 86 prosent. Næringen har finansiert opprydding i elvene for å ta ut rømt fisk, og dette har fungert så godt at myndighetene har gjort ordningen obligatorisk.

For å bedre kontrollen med lakselus har Sjømat Norge koordinert hele næringens arbeid siden 2010. Strategien med å erstatte bruk av legemidler med biologiske og teknologiske løsninger gir resultater. I fjor ble bruken av legemidler om lag halvert nettopp ved at medisinfrie metoder overtar. Et annet eksempel er at næringen praktisk talt har nullet ut bruken av antibiotika gjennom nye driftsformer og kompetanse på fiskehelse og vaksinering.

Dette betyr ikke – som Aftenposten antyder – at vi er fornøyd. Det viser bare at vi har nådd målsettinger før og at vi fortsatt må ha høye ambisjoner fremover.

Hjelper klimaet

Viljen til innovasjon er stor. Bedriftene satser milliarder på utviklingskonsesjoner for å teste nye løsninger. Aftenposten tegner likevel et bilde av en næring som ikke tar problemene på alvor. Investeringene viser at avisen tar feil. Samtidig er feilslutningen en påminnelse om at hele næringen må bli flinkere til å fortelle om hva vi gjør og forstå at det er ikke nok å fokusere på å løse de konkrete utfordringene.

Havbruk er den mest effektive og klimavennlige animalske matproduksjonen og er derfor en del av løsningen globalt dersom vi skal nå våre egne og FNs bærekraftsmål. Spis derfor laks med god samvittighet – både for egen helses skyld og for klimaet.

