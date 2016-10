Når jeg forteller om min opplevelse av atombombingen av Hiroshima, tenker jeg ofte på min fire år gamle nevø, Eiji. Eiji som ble forandret til et brent og oppsvulmet barn. og som med svak stemme stadig spurte etter vann frem til han døde i smerter.

Om Eiji ikke hadde vært et offer for atombomben, hadde han vært 76 år gammel i år. Denne tanken sjokkerer meg stadig. Uavhengig av tidens tann forblir han i mitt minne et fire år gammel barn som på sitt vis representerer alle verdens uskyldige barn. Det er bildet av massedøden av uskyldige som har vært drivkraften min for å fortsette kampen mot atomvåpen.

Drømte om en verden uten atombomber

Flere av ofrene etter atombombene over Hiroshima og Nagasaki har gått bort i løpet av de siste årene uten at deres drømmer om en verden uten atomvåpen er blitt oppfylt. Deres motto var: «Avskaffelse i vår levetid.» Atomvåpen er langt fra avskaffet. Atomvåpenstatene fortsetter å oppgradere og modernisere sine atomvåpenarsenaler. Nedrustningsforhandlinger blokkeres stadig. Dette skjer samtidig som internasjonale spenninger øker.

Mannen som overlevde to atombomber er død

Historisk mulighet

Verden har nå en historisk mulighet til å oppnå noe enestående. I løpet av de fem siste årene har det vokst frem en global bevegelse hvor stater uten atomvåpen og organisasjoner arbeider sammen for å oppnå avskaffelse av atomvåpen. Denne bevegelsen har vist oss at atomvåpen først og fremst er et uhyre alvorlig humanitært problem. Den forferdelige risikoen knyttet til disse våpnene gjør alle tekno-militære hensyn irrelevante.

Folket vil ikke høre på regjeringens atompolitikk

I dag skal FNs medlemsstater stemme ja eller nei til å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Jeg støtter dette forslaget med hele mitt hjerte, og jeg jobber for å få alle stater til å stemme ja. Dette er et historisk øyeblikk for oss, for deg, og for verden i sin helhet. La oss gripe denne muligheten til å forby atomvåpen – i vår levetid. Sammen har vi makten til å nå dette målet.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter