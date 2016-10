Styrket rettssikkerhet for idrettsutøvere | Henriette Hillestad Thune

Norges idrettsforbund (NIF) er opptatt av utøverens rettssikkerhet i dopingsaker, og vi setter derfor pris på at generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, behandler dette viktige temaet i en kronikk 17. oktober.

Regelverket i dopingsaker er ikke gitt av Norges Idrettsforbund, men av WADA, gjennom verdens antidopingkode (WADC). Det følger av WADC at en utøver som avlegger en positiv prøve i en konkurranse automatisk blir fratatt plasseringen i konkurransen. Dette gjøres av hensyn til de andre utøverne som deltok i konkurransen.

Det er ingen tilsvarende automatikk i at en positiv prøve resulterer i en utelukkelse, dvs. tap av rett til å delta i organisert trening og konkurranser. For å unngå en slik sanksjon må utøveren selv bevise at det ikke foreligger skyld. Dette innebærer at det er viktig å ivareta utøverens rettssikkerhet i prosessen.

Antidoping Norge kan ikke instrueres

For å styrke utøverens rettssikkerhet i dopingsaker har Idrettsforbundet blant annet etablert et uavhengig påtaleorgan (Antidoping Norge) som har rett til å påtale brudd på dopingbestemmelsene.

Idrettsforbundets domsorganer kan ikke instrueres av idrettsstyret eller idrettstinget. Utøveren har alltid rett til å la seg bistå av en advokat i prosessen, og både Idrettsforbundet og Idrettsforbundets domsorganer kan beslutte at Idrettsforbundet dekker utøverens advokatkostnader.

Europarådet har styreplasser i WADA

WADC har vært gjenstand for flere revisjonsprosesser, og det er viktig å holde et kontinuerlig fokus på hvordan alle sider ved antidopingarbeidet kan forbedres.

Etikkprofessor mener at antidopingregelverket ikke kan reguleres av samfunnets og medienes reaksjoner på en dopingsak.

Da WADC ble endret i januar 2015 var utøverens rettssikkerhet et hovedfokus i våre høringssvar. Det er de styrende organer i WADA som vedtar WADC, og der har Europarådet flere styreplasser.

Ett av styremedlemmene fra Europarådet er Thorhild Widvey, og Norges kulturminister Linda Hofstad Helleland er en aktuell kandidat til å bli ny visepresident i WADA. Dette er positivt for Europarådets og Norges mulighet til å sette rettssikkerhet på dagsordenen.

