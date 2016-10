Suveren skinasjon i skammekroken

Etter et bombenedslag av en pressekonferanse og et påfølgende skred av unison nasjonal Trofodermin-googling, sitter hundretusener av nordmenn hoderystende og tenker «Er det mulig?».

Det er visst det.

Var legejobben på anbud?

Det virker plutselig som om posisjonen som lege på skilandslaget har vært satt ut på anbud, og en fyr i kassa på helsekostbutikken sa han kunne gjøre det for en tur til Italia.

Men, nei da, dette er Fredrik Bendiksen, spesialist i idrettsmedisin, som har vært tilknyttet norsk idrett som lege siden OL på Lillehammer i 1994.

Olav Olsen

Det er dette han vil bli husket for

I løpet av en yrkeskarrière som lege er det så å si umulig ikke å gjøre feil. Men det hører til sjeldenhetene at det blir nasjonal oppstandelse av å skrive ut en resept på en leppepomade.

Riktignok en litt spesiell leppepomade, men like fullt et relativt harmløst produkt.

Bendiksen har høyst sannsynlig gjort en solid innsats som idrettslege opp gjennom årene, men det er dette han vil bli husket for.

Han har av forståelige grunner takket for seg, sagt opp stillingen og tatt på seg all skyld.

Burde hun stole hundre prosent på legen?

Tilbake sitter en gråtkvalt (også av forståelige grunner) Therese Johaug og sier: «Jeg hadde overhodet ingen grunn til å tro at den kremen sto på dopinglisten.»

Greit nok. Hun er verdens beste skiløper, har verdens beste støtteapparat og stoler, etter eget utsagn, hundre prosent på legen.

Men burde hun egentlig det?

Med tanke på det Martin Johnsrud Sundby har vært gjennom det siste året, burde hun kanskje tatt seg to minutter til å google litt selv?

Merkelig ikke å sette seg nøyere inn i ting

Med så mye på spill synes jeg personlig det er merkelig at utøvere ikke setter seg nøyere inn i ting som angår deres egen helse og fysiologi så direkte.

Skiforbundet / NTB scanpix

Særlig med tanke på at Johaug selv har poengtert nettopp dette tidligere, i forbindelse med saken til Sundby.

I et intervju i september i avisen Østlendingen påpeker hun at hun selv har ansvaret for å sjekke det hun tar og at: – Jeg tar aldri noe jeg får tilbudt eller kommer over uten å sjekke det først. Enten det er en salve eller en te.

Da er det tragisk at den ene gangen hun ikke sjekket selv, så var det anabole steroider i kremen.

Dette vil utenlandske aktører nå kreve av oss:

Så hva nå? Skal hun få straff? Det var jo bare en krem for et munnsår, som tilfeldigvis hadde et ulovlig stoff?

Er det noe vi er nesten like gode til som å gå på ski, så er det å kreve etterrettelighet fra våre utenlandske konkurrenter.

Det finnes to måter å få inn ulovlige stoffer i kroppen på. Ved en feiltagelse, eller med overlegg.

Om det er med overlegg og man blir avslørt, er det beleilig å si at det er en feiltagelse.

Man kan da for eksempel kjøpe en krem som man vet inneholder det ulovlige stoffet som du allerede har i kroppen, for så å skylde på kremen når man skal svare på spørsmål om den positive dopingprøven du vet kommer.

Jeg tror absolutt ikke det er dette som har skjedd, men det er det alle utenlandske aktører kommer til å kreve av oss at vi tar høyde for.

Og en dopingprøve kan dessverre ikke utelukke den muligheten.

Småskitten skiprinsesse i skammekroken

Uansett er skaden skjedd, og det hele er bare trist.

Resten av langrennsverdenen, med Justyna Kowalczyk i spissen, kommer med sarkastiske og velplasserte bemerkninger om det åpenbare paradokset.

Bildet av den suverene skinasjonen som tidligere har kommet med den moralske pekefingeren, sitter nå i skammekroken med en småskitten skiprinsesse.

På Twitter: @DrBergland

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.