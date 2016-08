Sykehjemsdebatten: Profitt i velferden er et sidespor | Bjørnar Moxnes

Aftenposten skriver på lederplass at «privat eldreomsorg gir større mangfold». Bakgrunnen er den velfortjente oppmerksomheten som Manglerudhjemmet har fått.

Men skyldes de gode resultatene på sykehjemmet at kommersielle investorer står bak driften?

Også pub på det kommunale hjemmet

Før sommeren besøkte jeg Manglerudhjemmet, og denne uken tok jeg turen til Økernhjemmet. På Økernhjemmet har de pub. De har velvære- og spabehandling og egen kolonial. Turen ned til kolonialen er blitt en populær aktivitet på Økernhjemmet. Det er en ekte butikk med alt beboerne trenger.

Likheten med Manglerudhjemmet er slående, med unntak av at på Økernhjemmet lager de alle måltidene.

Hvordan forklarer Aftenpostens lederskribent fremskrittene på det kommunalt eide Økernhjemmet? Her finnes det ingen investor som skal ta profitt fra driften.

Jeg tror forklaringen er at på begge sykehjem drives ansatte og ledelse av ønsket om å gjøre hverdagen bedre for de eldre. Det ønsket er heldigvis ikke betinget av at det står noen profittmotiverte eiere bak driften.

Ingen penger fra de kommersielle eierne

Det var nemlig ikke et oppkjøpsfond som viste vei til en ny og bedre demensomsorg i Oslo. Inspirasjonen kom fra den nederlandske demenslandsbyen «de Hogeweyk», som drives av en stiftelse. Initiativet kom fra Oslo kommune, gjennom prosjektet «Bedre hverdagsliv i sykehjem», der både Økernhjemmet og Manglerudhjemmet deltok.

Det kommersielle eierskapet til Unicare har slik sett ikke spilt noen rolle i utviklingen av Manglerudhjemmet. Eierne har heller ikke stilt opp med midler, for pengene til prosjektet «Bedre hverdagsliv i sykehjem» kom fra kommunen.

Ja til private ideelle aktører

Private, ideelle aktører er noe ganske annet enn Unicare. De har stått for velferdstjenester i Norge siden før velferdsstaten ble påtenkt. Alle partier i Oslo bystyre er enige om å involvere slike private aktører i eldreomsorgen.

Det politisk kontroversielle er kommersielle sykehjem. Kommersiell betyr noe annet enn privat. Det tror jeg Aftenpostens lederskribent egentlig vet, selv om avisen setter likhetstegn mellom privat og kommersiell.

I mai meldte Finansavisen at Varner-brødrene solgte aksjene sine i Unicare til G-Square. G-Square er et private equity-selskap med hovedkontor i London. De kjøper selskaper som Unicare, som driver Manglerudhjemmet, med ett formål: Å ta profitt fra skattepenger bevilget til eldreomsorgen.

Fabian Stangs vendetta-påstand

Fabian Stang kaller det en politisk vendetta på de eldres bekostning når Oslos nye flertall vil gjøre slutt på at velferdsprofitører driver sykehjem.

Men det er jo ingen vendetta på de eldres bekostning som foregår på Økernhjemmet. Jeg inviterer gjerne med Stang til dette hjemmet. I tillegg til puben og kolonialen vil han se at beboerne har to indre atriumhager. Og hvis han har bedre lag med dyr enn meg, kan han klappe kaninene som hopper rundt i hagene!

Den dagen kommunen eller private, ideelle aktører tar over driften av Manglerudhjemmet, står ingenting i veien for at sykehjemsleder Hilde Helland og de ansatte på Manglerudhjemmet kan fortsette det gode arbeidet.

Forskjellen blir at G-Square ikke lenger tjener penger på jobben de gjør. Slikt blir det ikke mindre mangfold av. Det vi derimot sikrer, er at hver krone bevilget til eldreomsorg går til dette formålet og ikke forsvinner til et oppkjøpsfond i London.

