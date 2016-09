Jeg er en syklist i Oslo-trafikken, og Frank Rossaviks syklistkritikk treffer meg midt i Lycra-trøya. På sykkelen blir forholdet til trafikkreglene litt slappere, og oppførselen blir litt mer offensiv.

I en masteroppgave omtalt i Aftenposten blir syklistoppførselen kalt pragmatisk, andre vil kanskje betegne det som ubehøvlet og uforutsigbar.

Må passe oss for både vogntog og aviskommentatorer

Syklister må navigere mellom to parallelle trafikantsamfunn, bilene og de gående. Der de to siste gruppene møtes, er det velregulert og med forutsigbare rammer, som lyskryss eller hvite striper.

Syklister blir tvunget ut og inn av de to samfunnene, i et øyeblikk må man passe seg for 4 meter høye vogntog som nesten presser deg ut i grøften, i det neste må man holde hjulet unna aviskommentatorer som strener nedover Kirkeveien.

Både vogntogsjåføren og aviskommentatoren er med rette irritert, vi syklister er ikke de beste utgavene av oss selv når vi vingler rundt på to hjul.

Ikke som i Dronning Eufemias gate

Løsningen er enkel, men vanskelig: Syklister trenger sitt eget trafikantsamfunn. Sammen med andre syklister kan vi oppføre oss ordentlig. Vi har omtrent samme fart, og partene er like utsatt ved kollisjon. Det er alltid lettere å senke skuldrene der vi føler oss likeverdige.

Det betyr egne sykkelstier adskilt fra veibanen, og i hvert fall ikke tett i tett med bussholdeplasser, som i Dronning Eufemias gate. Det betyr at byplanleggere må legge bort ideen om at gående og syklende kan dele areal, som på Rådhusplassen.

Sykkel er et transportmiddel for flere og flere og fortjener sin egen plass i trafikken. Så aviskommentatorer og andre kan gå rundt uten dødsangst.

