Facebooks håndtering av fotografiet av den sørvietnamesiske jenta Kim Phúc var lenge klønete. Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen fortjener derfor ros da han rustet seg til kamp for både ytringsfriheten og retten til riktig historiefremstilling.

Som ham, har mange fra den norske eliten i medier, kultur og politikk slått fast at bildet i sin tid snudde opinionen og fikk USA til å trekke tilbake soldatene. Protesten bidro angivelig til krigens slutt. Jeg finner lite belegg for påstanden.

Opinionen var ferdig snudd

For det første var den amerikanske opinionen ferdig snudd da bildet ble publisert i juni 1972. Meningsmålingene viste at andelen amerikanere som var kritiske mot USAs krigføring i Vietnam, steg jevnt fra 1967, passerte 50 prosent i 1968 og sluttet å vokse noe vesentlig rundt 1970-71, en stund før Kim Phúc ble rammet av napalmbomben.

For det andre var tilbaketrekkingen av de amerikanske soldatene nesten ferdig i juni 1972. Fra toppåret 1968 da over 500.000 av dem befant seg i Sør-Vietnam, sank antallet amerikanske kampsoldater til et par tusen i juni 1972.

Dette var resultater av Nixons såkalte vietnamisering av krigen fra 1969. De fleste vestlige journalister hadde også dratt hjem. Dette forklarer delvis hvorfor nordvietnamesernes invasjon av Sør-Vietnam i 1972, påskeoffensiven, der Kim Phúc var ett av titusener sivile ofre, ofte får lite oppmerksomhet i vestlige historiebøker.

Antikrigsbevegelsen bidro ikke

Sist, men ikke minst, finnes det lite bevis for det den amerikanske antikrigsbevegelsen påsto, at den bidro til å forkorte Vietnamkrigen.

Vi kan lese om dette i boken Rethinking the Vietnam war av Durhams professor John Dumbrell. Han konstaterte at mange deltok for å ha det moro, bevegelsen ble herjet av interne splittelser og motarbeidet av både sine egne og myndighetene. Noe overbevisende dokumentasjon for bevegelsens bidrag til å forkorte krigen fant han ikke.

Uten tvil viser bildet av Kim Phúc krigens grusomheter. Men når vi ikoniserer sjokkbilder fra eksotiske steder, handler det mer om oss enn om dem. I Vietnamkrigen dreide det seg om protestbevegelsens legitimitet. I 2016 slåss vi for den norske ytringsfriheten. Taperen er den historiske konteksten.