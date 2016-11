Taperen kan vinne den siste talekampen | Ratna Elisabet Kamsvåg

Tapserkjennelsesprosessen omtales ofte som ett av de viktigste momentene i amerikansk politikk; på mange måter er dette selve manifesteringen av et demokrati. Tapertalen utgjør én del av ritualet knyttet til erkjennelsen av et valgnederlag og er ustyrtelig interessant i retorikkfaglig sammenheng.

Utvikling over tid

Det hele startet da Stephen Douglas offentlig erkjente tapet mot Abraham Lincoln i 1860. Fremdeles i dag er det å tale offentlig én av delene i det man kaller tapserkjennelsesprosessen.

I USA heter denne talen concession speech, mens vi her hjemme bruker tapertale som begrep for å beskrive det samme. I tillegg til offentlig tale, består tapserkjennelsesprosessen av ett element til: nemlig å ta direkte kontakt med motkandidaten.

Det var William Jennings Bryan som var den første til å gjøre det. Dét var i 1896; hele 36 år etter Douglas' opptreden.

Likevel var det ikke før Al Smith tapte valget mot Herbert Hoover i 1928 at disse to, i dag, hovedingrediensene i en tapserkjennelsesprosess, ble kombinert. Dette forteller at ritualet har utviklet seg over tid. Det samme har innholdet i tapertalen.

Innholdet i tapertalen

I dag kan vi si at det grovt sett er fem hovedpunkter taperen av valget skal berøre i sin tale til folket. Det aller første er å akseptere nederlaget. Dette er viktig, for ofte er det først da velgerne greier å innrømme tapet.

Det andre er å gratulere motkandidaten. Selv om det gjøres i den private telefonsamtalen i forkant, ansees det likevel som god skikk å gjøre det fra talerstolen i tillegg.

Så skal man se fremover, så oppfordre til tverrpolitisk samarbeid og, som det femte og siste punktet, takke meningsfeller.

Stram struktur

En tapertale har det man i retorikken kaller en stram struktur. Samtidig er det flere eksempler på at konvensjonene brytes.

For eksempel ventet Charles Evans Hughes i flere uker med å kontakte vinneren av valget. Dette var i 1916. I 1944 nektet Thomas Dewey å sende telegram til Franklin D. Roosevelt for å erkjenne tapet og gratulere motkandidaten. Istedenfor skal han ha ringt Roosevelt opp personlig, og kalt ham en son of a bitch.

Den retoriske situasjonen

En presidentkandidats jobb er å tro at han kan vinne valget. Derfor er scenens utforming verdig en vinnende kandidat, som skal ta imot hyllesten fra folket – men brått blir den samme scenen rammene for en tapertale istedenfor.

Er det mulig å vinne denne situasjonen? Å vinne den retoriske situasjonen betyr her at kandidaten fremstår som en god taper.

Det avgjørende øyeblikket er når taperen refererer til telefonsamtalen med motkandidaten i talen sin, før han går løs på de fem oppgavene talesjangeren foreskriver.

Denne gangen er det imidlertid nesten like spennende å se om vi får en tapertale i det hele tatt.

Ratna Elisabet Kamsvåg har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har tilknytning til POLKOM, et forskningssenter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og er høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI. I vår var hun Visiting Scholar på Department of Political Science ved Columbia University i New York.

