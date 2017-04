Tegnehanne: Hva om det fantes et lavterskeltilbud for oss som googler symptomene våre hver kveld?

1. Tann-psyke-legetime

Jeg er ikke spesielt hypokondrisk, men har til enhver tid et eller annet vagt symptom som kan være at jeg bare skal ha mensen snart, men som også kan være kreft. Det er ikke stort nok til å gå til legen med, men det bekymrer meg nok til å google det hver kveld. Hva om det fantes et lavterskeltilbud for akkurat disse henvendelsene? En årlig time hos fastlegen hvor du innkalles og kan ta opp hva du vil.

Og ikke nok med det(!), det er en psykolog der også.

Og i tillegg er det også en tannlege. Så du kan få sjekket føflekkene samtidig som du trekker visdomstennene, samtidig som du blir beroliget av en kvalifisert voksen.

Som en årlig EU-kontroll for kroppen din.

2. Spilleferie

Når jeg begynner på et nytt spill, for eksempel på Playstation, så blir livet mitt det spillet. Jeg blir så involvert i historien at det påvirker alle aspekter av hverdagen. Nå nylig fikk jeg et nytt spill som, kort sagt, går ut på å jakte på robotdinosaurer i en fjern, postapokalyptisk fremtid. Det betyr at jeg har spilt i all ledig fritid, jeg har trålet spillforumer i arbeidstiden, og jeg har drømt om det når jeg har sovet.

Dette kombineres dårlig med et vanlig liv. Derfor introduserer jeg nå fenomenet spilleferie. En øremerket ferie som kun skal brukes til å fordype seg i en annen identitet i en fiktiv, interaktiv verden. Alt fra Candy Crush Saga til Zelda.

3. Skattefadderbarn

Hva om det å betale skatt var gøy og ikke kjedelig? Det kan det bli med Skattefadderordningen! Konseptet er enkelt: Alle som betaler skatt får et brev en gang i halvåret med oppdateringer om det prosjektet pengene går til.

Takk for meg.

