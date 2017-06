Hva vet vi og hva vet vi ikke om det som skjer når elevene får «kastet nettbrettene etter seg»?

«Å kaste nettbrett på elevene.» Når jeg leser en slik formulering, ser jeg for meg trillebårer med nettbrett, laptops og stasjonære maskiner, som lempes av i et klasserom. Barna står klare til å kaste seg over dingsene, uten mål og mening.

Trolig er det ikke slike assosiasjoner forfatterne bak formuleringer som dette ønsker å vekke. Men det gis inntrykk av at forfekterne av teknologi i skolen er uansvarlige og retningsløse. Som om teknologioptimistene sier: «Her har dere noen nettbrett eller andre slags duppedingser. Gjør resten selv så lærer dere nok noe til slutt.»

Kasting av nettbrett på elever leste vi sist om i Helene Skjeggestads kommentar i Aftenposten 29. mai. Her fremhever Skjeggestad betydningen av å øke lærernes kompetanse og å gi økonomisk støtte for rett programvare, før man kan gå i gang med selve nettbrettkastingen.

Skyttergrav

Det pågår en skyttergravsargumentasjon mellom dem som er for teknologi i skolen, og dem som er imot. Sistnevnte har vært mest aktive den siste tiden, med Bjørn Vassnes i førersetet (Klassekampen, 20. april), og nå nylig fulgt opp av Skjeggestad. Husker jeg riktig, begynte det med Trond Giske som tidligere i vår proklamerte at han ville satse på en-til-en-dekning for hele grunnopplæringen.

Gjennomgangsmelodien hos skeptikerne er at det er for mye naiv optimisme knyttet til teknologibruk, at vi ikke trenger all slags teknologi i skolen og ikke minst at vi trenger å styrke lærerkompetansen. Det er lett å være enig i det siste, litt mer krevende å være enig i det første.

Teknologioptimistene på sin side, som for eksempel Giske, er heller ikke nyanserte i sine utspill. Her frontes gjerne argumenter som at elever må læres opp til å bli digitale borgere og at dette er vanskelig uten tilgang på teknologi.

Mange ulike perspektiver på hva som er bra og dårlig med teknologibruk i skolen, rotes sammen. For hva har det med teknologibruk i skoletiden å gjøre at barn utvikler søvnproblemer som resultat av duppedingsbruk sent på kvelden – som Vassnes og Skjeggestad fremhever?

Hva vi vet

Det må oppklares i hva vi vet – og hva vi ikke vet om det som skjer når elevene får «kastet nettbrettene etter seg» (også kalt en-til-en-tilgang på nettbrett eller datamaskiner). Vassnes gjorde riktignok et forsøk på en slik gjennomgang. Men den var rimelig selektiv; det er ikke slik at «det flommer over av studier som viser negative effekter av databruk hos barn».

Forskningen spriker. Vi vet for eksempel fortsatt lite om faglig utbytte i skolesituasjoner der elever har arbeidet med undervisning og læring med og gjennom digitale verktøy gjennom en en-til-en-dekning.

Det vi vet er at elever ikke lærer mindre med utstrakt bruk av digitale verktøy, og i noen tilfeller lærer de faktisk litt mer. Samtidig er det studier som har vist at en slik tilgang kan distrahere enkelte elever.

Når det gjelder motivasjon, mestring og samarbeid peker flere studier i retning av at digitale verktøy som nettbrett og datamaskiner bidrar positivt i sammenhenger der det er en-til-en-dekning. Særlig svakt presterende elever har utbytte av nettbrett.

Mange er opptatt av begynneropplæring i skriving og lesing. Penn og papir eller nettbrett? Forskningen er delt. På NIFU kartla vi studiene for en tid tilbake: funnene var knyttet til hva man så etter.

På denne måten kan begge sider belegge sitt ståsted med forskning. Det ser vi hos både Vassnes, Skjeggestad og Giske.

Lære av hverandres erfaringer

Flere av landets kommuner og skoler har igangsatt prosjekter med en-til-en-dekning. Disse vil vi kunne lære en del av. I tillegg kan disse lære av hverandres erfaringer med en slik satsing og pedagogisk innovasjon.

Vi vet heller ikke så mye om hvorvidt en-til-en-dekning har noen påvirkning på sosial utjevning eller elevenes trivsel og sosiale miljø.

En arena for erfaringsdeling kan være på sin plass i så måte. Interessen er stor for hva som skjer når barn får nettbrettene kastet etter seg!

