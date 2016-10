Therese Johaug er et nasjonalt ikon. Og det medisinske apparatet sviktet henne. | Wasim Zahid

I dag ble det kjent at Therese Johaug er dopingtatt. Min første reaksjon besto av vantro, sjokk, skuffelse og tristhet.

Johaug er nærmest et nasjonalt ikon, og alle elsker henne. At hun skal få en dopingsak heftet til navnet og ryktet sitt er trist og vondt.

Jeg er forundret over at dette i det hele har skjedd. Her har det medisinske apparatet rundt utøveren sviktet. Clostebol er et kjent anabolt steroid, og flere utøvere har tidligere blitt felt og dømt for misbruk.

Man kan ikke forvente at alle doktorer vet dette (selv måtte jeg google), men de som jobber med toppidrettsutøvere må ha stålkontroll på slikt.

Når legene i Skiforbundet vet hvilket enormt fokus det er på doping, hvilket mikroskop utøverne er under til enhver tid, og hvor katastrofale følger en dopingsak kan ha, skulle jeg tro de tenkte seg om ti ganger før de gir et medikament til en utøver:

At de dobbelt- og trippelsjekker opp mot WADAs dopingliste før de foreskriver et middel.

At det ikke er gjort i Johaugs tilfelle er nesten uforståelig.

Innlegget er først publisert på Facebook. Twitter: @wasimzahid

Meninger fra Twitter om Johaug-saken: