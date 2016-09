Tilby en sensasjon av et svømmeanlegg i Frognerbadet! | Ingeborg Moræus Hanssen

Nå stenger badet for sommeren.

Fra 18. mai til 28. august benyttes dette 60-årige svømmeanlegg i landets hovedstad av ganske så mange, men så altfor få.

Selv tilhører jeg en voksen gruppe morgenbadere som møtes kl. 7 alle hverdager gjennom sesongen.

Vi er 20–30 trofaste svømmere som i regn som sol benytter 50-meterbassenget til å holde oss flytende, også i livet.

Et urbant friluftsliv

Det er en egen bykultur i Oslo å bade i Frognerbadet.

Ikke bare har ordførere frontet et friluftsliv som er urbant, midt i byen, innrammet av den slags arkitektur og et parklandskap med grønne plener og høye løvtrær, et kaféanlegg og i randsonen en vannsklie for spesielt interesserte.

Men familier har gjennom alle år – særlig om søndagene – benyttet anlegget til utflukt i timevis.

Stupetårnet tiltrekker den slags dristigheter. Ungdom finner sitt treffsted på badet særlig når det er knallvarmt – og Norway Cup hadde badet som reisemål fra Ekeberg i alle år.

Men først og fremst drar man til Frognerbadet for å svømme. Ikke plaske. Ung som gammel lærer seg å svømme langt! 50-meter forlanger og krever en innsats.

Det er å lære seg sporten, idretten, overlevelsen – å svømme.

Hvordan forvalter kommunen sitt bad?

I Norge er havet som regel kaldt. Å svømme i tjern i skogen gjelder liksom ikke.

Altfor mange drukner i vårt land. Barn og ungdom lærer seg ikke å svømme – langt.

Frognerbadet er også viktig i den sammenheng – viktigere enn noen gang fordi vi har fått landsmenn som er fremmede for vår badekultur i fri natur.

Men hvordan forvalter kommunen sitt frognerbad?

Privat

Anlegget, med park og bad og tårn og basseng og garderober, består av mange, mange mål i Norges hovedstad verdt milliarder av kroner.

Er på mange måter en statshemmelighet

På mange måter er Frognerbadet en statshemmelighet.

Det besøkes av minimalt med mennesker i en by med hundretusener av innbyggere og med turister og besøkende i hopetall.

Ikke reklameres, ikke markedsføres, ikke selges anlegget.

Når vi badere blir spurt «er det ikke kaldt i vannet klokken 7 i regn og blest», og vi svarer det er 27 grader – da blir alle forbløffet. Folk vet faktisk ikke!

I New York i Central Park ligger en topp restaurant ved den innsjøen som benyttes til roing.

Hvorfor kan ikke restauranten i Frognerbadet bli et utsøkt og etterspurt og trendy matsted?

Kan bli en sensasjon av et svømmeanlegg

I dag ligger anlegget med ryggen til en sterkt trafikkert gate på beste vest – lukket og hemmelig og strengt regulert for enhver driver.

Å sitte på kafeen å skue ut over en grønn horisont av vakre løvtrær, gir hvile og skjønnhet midt i buldrende Majorstuen. Igjen – det må selges!

Garderobene er modne for museet. Når folk flest har modernisert sine bad hvert annet år, nytter det ikke å friste i 2016 med dusj og do som er slitt og skittent.

Når man i Moskva, med skrekkelige kuldegrader, kan ha utendørs badeanlegg, må man kunne, med glass-overbygget gangvei fra moderne garderobe til oppvarmet basseng under åpen himmel i Oslo på Frogner, tilby en sensasjon av et svømmeanlegg for beboere og besøkende og gjester.

Tenk nytt. Tenk stort!

Må fornyes!

Hva ville en Petter Stordalen, Christen Sveaas eller Olav Thon gjort ut av hele Frognerbadet?

Gud forby!

Men kommunen som forvalter helligdommen verd milliarder, må utfordres til å forvalte sin eiendom i 2016 på en helt ny og revolusjonerende måte.

I tråd med tradisjoner av bykultur, i trå med krav om svømmeferdigheter, men også med offentlig verdiforvaltning av våre fellesrom.

Det er tilnærmet korrupsjon ikke å fornye for å bevare.

