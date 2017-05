To spørsmål til Saudi-Arabias ambassadør | Jan Bøhler

Åpent brev til Saudi-Arabias ambassadør i Norge Esam Abid Al-hagafi:

Jeg vil begynne med å takke for kronikken du skrev 26. april på nrk.no og intervjuet på aftenposten.no dagen etter. Det er prisverdig at du er villig til å presentere ditt syn i norske medier på norsk språk, slik at vi kan få vite mer om hvordan dere selv ser på systemet i Saudi-Arabia.

Du har sikkert fått med deg at mange i Norge er sterkt uenige – særlig i det at kvinners menneskerettigheter må begrenses i ditt land, fordi de bryter med islam og beduinkulturen.

Amnesty International Norge: Saudiske kvinner behandles som barn

Det positive ved at du, herr ambassadør, går aktivt inn i debatten, er at det blir mulig å ta opp ting med deg. Du åpner for en samtale med oss i Norge.

Samme hvor uenige vi er, er det bedre å kunne argumentere og håpe på svar, enn bare å stå overfor en mur av taushet. Denne muren er det bra at du har brutt ved ikke lenger å gjemme deg bak den. Jeg håper du vil fortsette med det.

Tvangsekteskap og bortførelse

Jeg vil derfor bruke anledningen til å ta opp en sak med deg som har opprørt mange, både her i Norge og ellers i verden. Nylig prøvde den saudiarabiske kvinnen Dina Ali Lasloom å rømme fra tvangsekteskap i hjemlandet. Men på vei til Australia ble hun stoppet på Filippinene og fratatt reisedokumentene sine.

Les Jan Bøhlers spørsmål til utenriksminister Børge Brende i Stortingets spørretime om denne saken.

Hun ble slått og sparket av flere menn, og la selv ut en dramatisk video på nett under de 13 timene hun var fanget der.

Deretter ble hun ifølge venner, vitner og en internasjonal støttekampanje bortført tilbake til Saudi-Arabia, hvor hun nå svever i livsfare.

Vil Dina Ali Lasloom få sin rett?

I kronikken skriver du, herr ambassadør, at «Kvinner kan også si nei til å gifte seg. I Saudi-Arabia har kvinner rett til å forlate landet for å studere eller jobbe. Flere og flere saudiarabiske kvinner reiser til utlandet og bor helt alene uten verge i flere måneder uten at det får konsekvenser. De sosialiseres, blir kjent med folk og skaffer seg venner av begge kjønn.»

Hvis dette gjelder, blir spørsmålet: Vil Saudi-Arabia sørge for at Dina Ali Lasloom også får denne retten og etterforske bortføringen av henne, dersom dere ikke allerede vet hva som har skjedd?

Privat familieanliggende?

Hvis ambassadøren derimot skulle mene at dette er et privat familieanliggende, som staten ikke har noe med, betyr det at det som står i kronikken ikke er sant.

Det som skjer bak familiens fire vegger, kan ikke være hevet over lov og rett i noe samfunn. Enhver stat har som sin primære oppgave å forsvare sine innbyggeres trygghet, og dette må også gjelde Dina Ali og andre kvinner, som ikke vil tvangsgiftes eller undertrykkes.

Symbol og prøvestein

For mange av oss i det internasjonale samfunnet er denne saken blitt et symbol og en prøvestein på hvordan Saudi-Arabia behandler sine kvinner.

Fakta: Saudi-Arabia Saudi-Arabia er en relativt ny statsdannelse, etablert i 1932 av dynastiet al-Saud, som ga staten navn. Det er i dag ett av verdens rikeste land, takket være enorme oljeinntekter. Islams helligste steder, Mekka hvor profeten Muhammed ble født og Medina hvor han er gravlagt, er i Saudi-Arabia. Menneskerettigheter: Koranen utgjør landets grunnlov, og en streng – konservativ og ’ren’ – form for islam, kjent som wahhabisme, praktiseres. Menneskerettighetssituasjonen kritiseres. Landet benytter dødsstraff og offentlig pisking for en rekke handlinger. I 2015 ble for eksempel bloggeren Raif Badawi dømt til 1000 piskeslag og 10 års fengsel for islamkritiske ytringer. 154 personer ble henrettet ved halshugging i 2016. Økonomi: Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn. Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion. Offisielt språk er arabisk. Landet er et ledende medlem av Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) Alliert: Saudi-Arabia regnes som en nær politisk alliert av Vesten generelt og USA spesielt, noe som har bidratt til en militant, islamistisk motstand mot kongehuset. Kilde: Store Norske Leksikon/Amnesty International

Mange av oss følger med på hashtagen #SaveDinaAli på Twitter. Men det meldes dessverre nå om at saudiske myndigheter skal ha forbudt den.

#SaveDinaAli forbudt?

Mitt andre spørsmål til ambassadøren blir da: Er det riktig at den er forbudt og hvorfor? Betyr det at myndighetene har tatt stilling imot Dina Alis sak?

Jeg håper du, herr ambassadør, vil følge opp viljen du har vist til å delta i norsk offentlig debatt, ved å svare på disse to spørsmålene.

Hvis du ønsker økt forståelse for Saudi-Arabia i Norge handler det faktisk om å være villig til å snakke om de vanskelige og avgjørende tingene, som denne symbolsaken representerer.

Interessert i å lese mer om Saudi-Arabia og landets forhold til menneskerettigheter? Her er noen artikler:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.