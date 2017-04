Toppforskning krever strategisk tenkning | Nils Chr. Stenseth og Aksel Braanen Sterri

Skal Universitetet i Oslo (UiO) levere toppforskning uten å ha noen strategi for det?

Det ser ut til å være svaret til team Graver (Aftenposten 11. april), det ene av rektorlagene ved Universitetet i Oslo, på vår forespørsel 7. april om hva de konkret vil gjøre for å fremme den beste forskningen.

Forventer mer aktiv lederprofil

Team Stølen, det andre rektorlaget, peker ut en lovende retning for å sikre at UiO tiltrekker seg unge forskertalenter, sørge for at de blir ved universitetet og for at de beste miljøene får mer fleksibilitet og ressurser til å levere forskning av høyeste kvalitet.

Team Graver ser derimot ut til å lene seg på at fremragende forskere er drevet av en sterk indre motivasjon. De unge forskertalentene «lar seg ikke stoppe av motgang og har en enorm stå-på-vilje».

Det er fristende å tolke team Graver dithen at de mener at de flinkeste nok klarer seg fordi de «elsker forskningsprosjektene sine».

Vi, som henholdsvis senior ved UiO og nyansatt stipendiat, forventer en langt mer aktiv lederprofil for å fremme god forskning ved UiO.

Team Graver ser ut til å hvile seg på to problematiske premisser. De tror bredde skaper spiss og at god forskning vokser frem i anarkiske fellesskap av høyst varierende kvalitet.

Men den første påstanden har bare begrenset gyldighet, og den andre stemmer rett og slett ikke.

Krever strategisk kløkt

Det er ingen tvil om at Norge trenger en viss bredde. Vi kan ikke la kompetanse på enkelte språk dø ut, selv om fagpersonene ikke leverer forskning og undervisning av aller høyeste kvalitet.

Men en slik beredskapstanke kan ikke bli en blankofullmakt til å la være å prioritere miljøer som evner å produsere forskning som driver kunnskapsfronten fremover.

Som vi påpekte i vårt første innlegg, krever det dessverre at en også identifiserer de miljøene som ikke presterer, og prioriterer disse ned.

Er det én ting vi vet, er det at god forskning i nesten alle tilfeller kommer ut av forskningsmiljøer av høy kvalitet.

Selv når forskere jobber alene, er de gjerne en del av et fremragende miljø som dytter dem frem.

Paradoksalt nok er det slike miljøer som gjør fremragende forskere ut av middelmådigheter, som de fleste av oss tross alt er.

Å dyrke frem slike miljøer krever imidlertid at en gjør UiO til en attraktiv arbeidsplass for de aller beste, og at en gir disse de nødvendige ressurser for å skalere opp.

Det skjer ikke av seg selv. Det krever strategisk kløkt.

Vi trenger sterke fagmiljøer

Team Graver fremhever helt korrekt at forskere gjerne vil «sette fotavtrykk» og «se resultater som får betydning for samfunnet».

Vi vil legge til at de også vil sette fotavtrykk i vitenskapen som sådan. Det er det som på mest varig vis vil utgjøre en positiv betydning for samfunnet som helhet.

Skal vi hjelpe dem å gjøre det, trenger vi sterke fagmiljøer som til stadighet søker å levere arbeid på forskningsfronten.

