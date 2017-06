Vi hører en kvinne skrike. Naboene har ringt til politiet. Politiet kommer og finner de den vettskremte damen langs veien. Hun kan ikke norsk. Mannen er oppe i alderen og hun er den tredje importkona.

Hun er redd. Ikke for at mannen skal drepe henne, men for at hun skal bli kastet ut av Norge.

I A-magasinet 9. juni står en lang reportasje om Belt og hans mor, og stefaren som drakk seg full og mishandlet dem psykisk. Gutten og moren ble drept av Belts stefar.

Unntak fra treårsregelen

Det er ikke bare Belt og moren, det er tusenvis av kvinner fra ulike land som flytter til Norge for å gifte seg med norske menn. Og mange av dem har med seg barn. De drømmer om et bedre liv. Men mange av dem blir sexslaver, utsatt for psykisk og fysisk vold.

De som jobber i UDI eller UNE møter veldig få av disse kvinnene. Det finnes et unntak fra treårsregelen som gjelder for dem som blir mishandlet. Men hvor mange kjenner til dette unntaket? Og det er en lang vei å gå gjennom lang saksbehandling i UDI, og en sjanse å ta.

Treårsregelen åpner for at kvinnene blir tvunget til å være i et forhold hvor partnerne ikke er likeverdige. Disse kvinnene må gå på tå hele tiden og tåle all nedverdigende behandling i tre år for å få opphold.

Ekteskap dårlig grunnlag

Det må gis opphold til disse kvinnene på deres eget grunnlag, og ikke på grunn av ekteskapet. Rapporter fra krisesentrene og politiet kan bekrefte mishandling, vold og drap.

Treårsregelen er fangenskap, og åpner for lovlig slaveri og misbruk av et menneske som lever på nåde. Dette må stoppes.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter