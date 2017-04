Olje- og energiministeren vil innen utgangen av 2018 ha en «nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge». Han ønsker en metode for å peke ut egnede områder. Dermed er det duket for en vindkraftutbygging som vi hittil ikke har sett maken til – med tilhørende rasering av norsk natur i hei, skog og fjell. Men dette er å begynne i feil ende! Man kan ikke vurdere mer utbygging, metode og stedsvalg før man vet om det er behov for denne kraften.

Vår vindkraftpolitikk må ta utgangspunkt i to grunnleggende spørsmål, som hører nøye sammen og må besvares samlet. Vi tror ikke norske politikere og myndigheter noen gang har stilt dem:

For det første; hva vil behovet for kraft i Norge være frem mot 2050, i lys av egne politiske mål og EUs behov for balansekraft?

For det andre, hvordan skaffe kraften; til minst mulig kostnad og størst mulig samfunnsnytte?

Ingen samlet forskning om dette finnes i dag. Og det er mer å spørre om:

Og hvordan ser tilbudssiden ut mot 2050? Hva er f.eks. kraftpotensialet, med teknisk oppgradering av vannkraftanleggene, økt nedbør og de allerede gitte konsesjonene til småkraft og vindkraft?

Hva med de store og uutnyttede muligheter for energisparing/effektivisering?

Hva er potensialet for biogass/drivstoff, solkraft og bølge/tidevannskraft i et 30-års perspektiv?

Hvis alt dette dekker behovet i overskuelig fremtid – hva skal vi da med mer naturødeleggende og konfliktskapende vindkraft?

Også her trengs det forskning før mer vindkraft tillates.

Det er derfor prisverdig at Forskningsrådet nylig har tildelt midler til to forskningsprosjekter som skal se nærmere på nettopp konfliktene ved norsk vindkraft. Fridtjof Nansens Institutt skal ta for seg behandlingen av naturhensyn i konsesjonssystemet og Statistisk sentralbyrå skal vurdere hvordan konflikter kan reduseres. Da blir det enda mer uforståelig at olje- og energiminister Terje Søviknes vil presse gjennom en nasjonal utbyggingsramme, uten noen behovsanalyse og uten å vente på svarene fra den forskningen som nå er bestilt.

De grønne skiftet

Men hva med det «grønne skiftet»? Er det ikke slik at vindkraften kan gi et viktig klimabidrag?

Enhver utbygger bruker dette som et hovedargument for mer vindindustri og NVE og OED anvender det som et av grunnlagene for å gi konsesjoner. For vår del kjenner vi ingen uavhengig forskning som påviser at norsk vindkraft har nevneverdig klimaeffekt, hverken i norsk eller europeisk perspektiv. Snarere tvert imot, skal vi tro forskere fra NTNU, BI og Universitetet i Oslo etc.

Det er med andre ord svært mye som er uavklart og som krever faglig relevante svar før myndighetene er i stand til å vurdere om norsk, landbasert vindkraft i Norge bør videreutvikles. Kanskje skulle den heller skrinlegges?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter