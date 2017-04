Uendelige, digitale distraksjoner kan gjøre vondt verre for de svakeste elevene

Trond Giske (Ap) vil ha ny jobb og har levert sin søknad på stillingen som utdanningsminister, som han håper på å kunne tiltre en gang i høst. Søknadens bærende element synes å være at han skal bruke veldig mye av skattebetalernes penger på å kjøpe nettbrett til ungene til sine fremtidige arbeidsgivere. I klartekst har Giske foreslått å bruke en halv milliard på å kjøpe PC-er og nettbrett til samtlige av landets skoleelever, og han vil begynne alt på barneskolen. Det vil bety både dyr og dårlig moro.

Utfordring for selvdisiplin

Om skolen kjøper inn PC-er og nettbrett til elevene er det vanskelig å komme rundt at dette blir rimelig permanente innslag i undervisningen. Fra før av vet vi at det er de svakeste elevene som taper når bråk og forstyrrelser kommer i veien for læring.

De med hyllene fulle av bøker hjemme vil uansett lære seg de basisferdighetene som er nødvendige for å lykkes senere i livet. For dem som ikke får hjelpen de trenger hjemme, kan flere forstyrrelser ødelegge for mange muligheter.

Giske og Arbeiderpartiet vil begynne utdelingen av nettbrett allerede på barneskolen. Selv for elever på videregående vet vi at undervisning med data tilbyr en konstant utfordring for elevenes selvdisiplin. Det er liten grunn til å tro det vil være noe bedre med yngre barn.

Plan først, så handel

Digitale hjelpemidler kan være nyttige verktøy i skolen, men fikser ingen problemer alene. Fremfor å ha som målsetning at alle elever skal få en PC eller et nettbrett hver av Trond Giske, burde landets skolepolitikere ha elevenes og lærernes digitale kompetanse som målsetning på området.

Kompetansen, og en tydelig plan for hvordan man skal og ikke skal bruke nytt utstyr, må komme før storhandelen som Arbeiderpartiet legger opp til.

Massiv bruk av penger på IKT uten en tydelig plan er dessuten noe det offentlige bør ha solid erfaring med allerede. For eksempel kan jeg huske at jeg selv var en del av en forsøksklasse på videregående som fikk utdelt personlige, fylkeskommunale lomme-PC-er. En slags forhistorisk Iphone, bare at den var større, dyrere og ikke kunne ringe.

Nøyaktig hva vi skulle bruke disse til tror jeg ikke noen gadd å ta seg bryet med å tenke over på forhånd. I hvert fall fremsto det særdeles uklart. Utover å laste ned en slags app som skulle fungere som treningsdagbok og noen spede forsøk på å finne ut om den inneholdt en kalkulator, ble hele prosjektet fort glemt av både elever og ansatte.

Noen elever synes rett nok at den var grei å spille kabal på, men utover det ble lomme-PC-ene som regel liggende hjemme eller nederst i en svett ransel.

De svakeste betaler

Digitale hjelpemidler hører hjemme i skolen, men en massiv utdeling av datamaskiner til de yngste elevene løser ingen problemer. Utfordringen i skolen i dag er dessuten ikke for få distraksjoner, men for mange.

Tar vi sjansen på å gi elevene på barneskolen enda flere muligheter til å gjøre alt annet enn å følge med på undervisningen, risikerer vi at det er de svakeste som betaler prisen.

