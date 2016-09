Trumps store fordel | Ratna E. Kamsvåg

Politiske kommentatorer griper ofte til retorikkbegrepet når de skal forsøke å forklare Donald Trumps oppslutning, men de snakker lite om ett av de mest sentrale elementene fra retorikken.

Å kjenne publikum er viktig for en politiker, men det er også viktig for dem som kommenterer valget.

Havarerte analyser

Ulikt alle spådommer, ble Donald Trump republikanernes presidentkandidat.

Det er ikke i seg selv oppsiktsvekkende at vurderinger av fremtiden basert på kunnskap om fortiden kan slå feil, men at så mange ellers kompetente analyser havarerte samtidig, er tankevekkende.

Privat

Så langt har forklaringene i all hovedsak dreid seg om to ting: Opprør mot det bestående og Donald Trumps bastante måte å snakke på.

Det er nok mye riktig i dét, men disse forklaringene alene er ikke grundige nok.

En av de virkelig store fordelene

Det at Trump har greid å vekke politisk engasjement i kretser som ellers ikke interesserer seg for slikt, kan minne litt om Barack Obamas første valgkamp.

Forskjellen er at Obamas velgere hadde en kandidat de på mange måter kunne identifisere seg med.

I Trumps tilfelle handler det ikke om likheter mellom ham og velgerne. Trump appellerer til mange fordi de har et personlig forhold til ham fra før.

I retorikken betraktes slik kjennskap som en av de virkelig store fordelene i kampen om oppmerksomhet og gunst.

Personlig relasjon

Gjennom realityserien The Apprentice har TV-seere år etter år lært ham å kjenne. Et slikt «personlig forhold» øker Trumps troverdighet; de kjenner ham på godt og vondt.

TT / NTB Scanpix

Man skal selvsagt akte seg for å undervurdere tilhengerne hans, men mye tyder på at når de ser Donald Trump, ser de personifiseringen av «the american dream» – og ikke bare dét, men gjennom TV-serien oppfatter de at han er en mann som også hjelper andre opp og frem, og da kan han vel hjelpe dem?

Riktig nok er han streng, men slik de ser det, tross alt rettferdig. I serien vinner jo den beste kandidaten til slutt?

Avgjørende debatter

Etter den første av de tre store debattene mellom presidentkandidatene har mange utropt Hillary Clinton som vinner, men det er viktig å huske på at dét kommer an på hvem man spør.

For som en programleder på CNN sa i et aktualitetsprogram som diskuterte Trump tidligere i vår: Trumps velgere har sett ham på TV, men de ser ikke på TV nå.

Med det mente hun at Trumps velgere ikke nødvendigvis utsettes for røstene som er kritiske til ham.

Clintons folk kan derfor bare håpe at Trumps tilhengere faktisk valgte å se politisk debatt denne gangen.

Samtidig må de ha tillit til at hun greide å rette søkelyset mot hans skyggesider – for sannsynligvis fikk de ikke med seg politiske kommentatorers kvalifiserte betraktninger i tillegg, som tross alt kan bidra til å sette saker og ting i perspektiv.

Så langt har en av Trumps betydelige fordeler vært at store deler av hans publikum ikke får med seg politiske kommentarer

På 80-tallet var det Yale som huset et av verdens fremste forskningsmiljøer innen politisk teori. Nå sitter de på Columbia University i Donald Trumps fødeby, New York. Forskerne der følger åpenbart kandidatene med argusøyne, men de er samtidig like opptatte av velgerne hans.

I et så stort land som USA er det selvsagt umulig å generalisere, men så langt har en av Trumps betydelige fordeler vært at store deler av hans publikum ikke får med seg politiske kommentarer.

Ratna Elisabet Kamsvåg har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. Hun er høyskolelektor II ved Handelshøyskolen BI, og arbeider med forskning innen feltet. I vår var hun Visiting Scholar på Department of Political Science ved Columbia University i New York.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.