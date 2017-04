Jeg får ofte 200 likes på sosiale medier, og har alltid 200 arrangementer jeg burde ha vært på. Men når helgen kommer har jeg ikke 200 ubesvarte anrop på telefonen. Helt ærlig har jeg ingen anrop i det hele tatt.

Jeg lever akkurat det livet jeg selv har valgt å leve. Men til tross for 1000 venner på Facebook spiser jeg stort sett lunsjen min alene på lesesalen. Delvis fordi jeg ikke tør å spørre om du vil spise med meg, men mest fordi jeg ikke har tid til å spise med deg.

Jeg har sjelden tid og energi til å ringe familie eller venner for å høre hvordan det går. Etter en lang dag med skole, deltidsjobb og organisasjonsarbeid er hodet allerede overfylt med informasjon om andre mennesker.

Så i stedet følger og liker jeg det mine nærmeste velger å dele med meg gjennom Instagram, Snapchat og Facebook.

Ifølge filosofen Søren Kirkegaard kan vi ha maksimalt fem til syv nære venner av gangen. Flere enn dette vil skape et følelsesmessig kaos, da det er begrenset hvor mange personers dype følelser man kan ta inn over seg på samme tid. Ifølge Facebook har jeg 1000 venner. Så kanskje det ikke er så rart at jeg ikke har mer å gi enn en blå tommel iblant.

Snakker om alt vi allerede har lest Når jeg en sjelden gang har en av mine 1000 venner på tomannshånd, snakker vi alltid om hvor bra det går med oss. Jeg sier jeg er på fjellet tre ganger i uken, at jeg trener hver dag og har en perfekt leilighet, kjæreste og liv. Vi snakker stort sett om alt vi allerede har lest, kommentert og likt på sosiale medier fra før. Det er kanskje ikke så rart vi ikke har behov for å møte hverandre ansikt til ansikt oftere.

Min hypotese er at mange unge i dag føler seg mislykket fordi vi ikke tar oss tid til å forstå hvor lite vellykket de rundt oss egentlig er. Jeg for eksempel er langt mer enn naturdronning på Instagram, matguru på snap og studentvervdronning på Facebook.

Sofagris passer ikke inn

Det triste er at det nå snart kun er denne siden jeg tør å vise til folk. Siden som grå mus, sofagris og sykehusrotte passer liksom ikke inn i en verden der selvbildet baserer seg på antall oppnådde likes.

Som generasjon kvantitet over kvalitet er det lite rom for å være de mindre likte sidene av seg selv. Jeg har lært meg hva majoriteten på Facebook vil like, og det er snart den eneste siden jeg også viser til folk jeg møter fysisk.

Når helgen kommer er jeg derimot helt utslitt av å være bare den beste versjonen av meg selv. Jeg har behov for å kunne snakke om ting som mest av alt fortjener en tommel ned. Når helgen kommer trenger jeg en jeg kan være uperfekte sammen med. Men uperfekte mennesker vokser ikke på trær. Vi har alle gjemt den siden av oss selv langt under jordoverflaten.

Heller en ekte klem Jeg ønsker ikke å la mitt sosiale-jeg ta over mitt virkelige selv. Jeg håper jeg kan tørre å dele 100 prosent hvem jeg er med én, fremfor å dele min beste 1 prosent med 100 forskjellig mennesker. Jeg håper jeg i fremtiden kan telle ekte planer i helgen, fremfor antall arrangement og bekjente på Facebook.

Min oppfordring til meg selv og til andre er derfor å tørre å investere i kvalitet over kvantitet. Etter et langt studieløp kan jeg love deg at det vil bli nok av både arrangementer og bekjente å velge mellom. Det jeg derimot ikke kan love deg er at du vil ha de samme valgmulighetene når det gjelder dine maksimalt fem til syv nære venner.

La oss huske at en ekte klem kan være vel så bra som 1000 tomme tomler på Facebook.

