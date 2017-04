Tyrkia-analyse med flere mangler | Fredrik Drevon

Faktafeil 1

Per Anders Madsen hevder i Aftenposten 23. april «(...) landsfaderen [Atatürk] ville fortrengte [sic] islam fra den offentlige sfære (...)». Nei. Ataturk var sekulært og vestlig orientert, men han ville definitivt ikke «fortrenge islam fra den offentlige sfære.» I boken The Fall of the Turkish Model, forklarer Cihan Tugal at Tyrkias særegne form for sekularisme må forstås på bakgrunn av at religiøs homogenisering var sentralt i Atatürks nasjonsbygging: «Turk came to mean 'Muslim' as well: the implicit definition of the nation was from the beginning quasi-religious. Mustafa Kemal held the Muslim title of 'gazi', warrior for the faith.»

Her kan du lese kommentaren om valget i Tyrkia:

Faktafeil 2 og 3

«(...) landets viktigste industriregioner, turistsentre og havnebyer [stemte nei i folkeavstemningen].»

I en av Tyrkias viktigste industriprovinser, Bursa, stemte 53,2 prosent ja.

I en av Tyrkias viktigste turistprovinser, Nevsehir, stemte 65,5 prosent ja.

Faktafeil 4

«Det utadvendte, globaliserte Tyrkia vendte ryggen til Erdogans grunnlovsreform.» Nei. Erdogan fikk høyere oppslutning blant tyrkere globalt (59,1 prosent ja), enn blant tyrkere i Tyrkia (51,4 prosent ja). To av Istanbuls mest konservative og innadvendte bydeler, Uskudar og Eyup, stemte nei med 53,3 og 51,5 prosent. Tallene viser at Erdogans grunnfjell i Tyrkia slo sprekker. Globalt, derimot, oppnådde Erdogan et sterkt resultat.

VG roter også

Den 2. april hevdet vg.no feilaktig at avisens reporter befant seg i Diyarbakir, «Kurdistans [sic] hovedstad.»

VG erkjente feilen og endret tittelen. Hvis VG hadde hevdet på lederplass at det i Tyrkia finnes en stat eller provins ved navn Kurdistan, ville det vært en verdens sensasjon.