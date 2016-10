Forskere fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) hevder i et debattinnlegg i Aftenposten 13.oktober at det finnes belegg for at dagens stamme av frittlevende ulv er naturlig hjemmehørende i Norge. Andre ved samme institusjon har gått mye lenger i å hevde at de politikere, privatpersoner, forskere og andre som hevder det motsatte driver med løgn og propaganda.

Bakteppet

Bakteppet er Stortingets vedtak nr. 773 tidligere i år der Stortinget ber om en ny og uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Og man går langt i antyde at politikerne forsøker å kjøpe eller presse frem forskningsresultater man «liker, og utestenge de man ikke liker.

Andre kritiserer NINA for å være en del av statsapparatet som har lang tradisjon for å gjøre nettopp dette selv.

Arroganse og dødelig parasitt

I historisk perspektiv er det et visst grunnlag for sistnevnte holdning. Forsøkene på å avspise debatten som konspirasjonsteorier uten dokumentasjon føyer seg inn i et gammelt mønster. Det var nemlig akkurat det samme som skjedde da rådgivende organer i statsapparatet anbefalte innførsel av svensk laks til Norge for å «styrke» de norske laksestammene.

Man avviste da arrogant all forskning som tydet på at det ikke er samme laks i Norge og Sverige, tvert imot fins det lokale laksestammer, opptil flere i hver enkelt norske elv. I dag sitter vi med fasit: Den utsatte laksen tok med seg en dødelig parasitt (Gyrodactylus salaris) som nesten utryddet norsk vill laks.

Fremmede organismer er en trussel

Organismer av fremmed avstamming styrker altså ikke det biologiske mangfoldet, de er derimot en trussel mot det lokalt tilpassede dyrelivet. I tilfellet ulv har vi reell problematikk rundt ulike varianter av dvergbendelorm (Echinococcus spp.). Begrepet stedegen stamme bør altså ikke ignoreres i denne delen av naturforvaltningen heller.

La oss i dette perspektivet kort gjennomgå det som avspises som «konspirasjonsteorier»:

For det første er det ingen tvil eller diskusjon rundt det faktum at den opprinnelige stedegne stammen av ulv er utryddet og deretter erstattet med individer av fremmed genetisk og geografisk opprinnelse.

Spørsmålet er om reetableringen kan regnes som et naturlig fenomen.

Visst har ulv vandringskapasitet, men det er også nok av undersøkelser som indikerer at dyrene ikke på naturlig måte kommer seg gjennom det jernteppet som utgjøres av reindriftsområdene nord i Sverige og Finland. I hvert fall ikke etter at snøscooteren ble oppfunnet.

Mer viktig er kanskje at antagelsen om naturlig innvandring ikke overensstemmer med gjeldende genetisk kunnskap heller.

Det er for det første statistisk umulig (mindre enn 1% sannsynlighet) at det i våre naboland Finland og Russland finnes dyr med tilsvarende genetisk bakgrunn som forfedrene til dagens skandinaviske ulv. Dette publiseres av Uppsala Universitet i 2001 (tabell 3 i artikkelen). Artikkelen ligger fritt tilgjengelig på arkiverings-tjenesten Research Gate.

Videre publiserer samme miljø i 2003 en studie som sammenligner dagens ulv med opprinnelig skandinavisk stamme, med tamme hunder, og med et materiale med finsk og russisk ulv. Dette er publiserte data som tolkes til at grunnleggerne av dagens ulvestamme i Skandinavia stammer fra våre naboland.

Fredningbestemmelsen kan være brudd på loven

Det man må ta hensyn til, er imidlertid hvor i Russland denne studien hentet sitt materiale fra. Det dreier seg om regionene Tver og Smolensk, beliggende i sentraleuropeiske Russland på samme breddegrad som Hviterussland og Baltikum. Opprinnelsen til den finske komponenten i materialet er ikke offentliggjort. Mer spesifikke undersøkelser rundt genetisk og geografisk opphav mangler.

Dagens fredningsbestemmelser kan altså i realiteten utgjøre brudd på Naturmangfoldloven og Forskrift om fremmede organismer.

Nye undersøkelser kan kanskje motbevise dette, kanskje ikke. Dette er grunnen til at Stortinget, ikke på eget initiativ men på vår og andres anbefaling, har bedt den norske regjering om å igangsette ytterligere undersøkelser av ulv i Skandinavia.

Ny metodikk vil gi ny kunnskap

Forsøkene på å stoppe eller trenere disse nærmere undersøkelsene ved å spille fornærmet og kalle initiativet trakassering, løgn og propaganda bør ikke føre frem. Vedtaket inneholder nemlig også en oppfordring om å ta i bruk nye metoder som helgenomsekvensering.

Innføringen av slik metodikk vil uansett utfall gi ny og verdifull kunnskap om hvilke gener som styrer ulike trekk ved ulvens biologi og atferd. Det vil forundre oss meget dersom det ikke også innen NINA og Skandulv-prosjektet fins forskere som ønsker mer samarbeid med eksterne institusjoner om dette.

Nedrig latterliggjøring

Å kritisere og latterliggjøre spesielt de politikerne som utfordrer instituttsektoren på dette er i uansett temmelig nedrig. Det viser seg som regel i ettertid at det er de få som våger utfordre etablerte sannheter som bringer verden fremover.

Torstein Steine er instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU.

Dr. Øyvind Øverli er tilknyttet Toppforsk-programmet ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU Veterinærhøgskolen

