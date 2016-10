Ungdoms manglende høflighet | Ivar Meltvedt

Vi er et «oppegående par» på 86 og 84 år. Vi kjører bil, vi går og vi beveger oss mye. Vi bruker også T-bane, trikk og buss når det er det fornuftigste.

Sist lørdag, midt på dagen, skulle vi ta T-banen til byen (Majorstuen). Vognene var passe fulle, og vi trodde at noen ville reise seg for oss. Det var masse unge mennesker ombord, men ikke en eneste reiste seg for oss underveis. Vi sto i midtgangen og «hang», men med vår tilsynelatende kondisjon klarte vi oss bra tross vår irritasjon over dagens ungdom.

Dette er ikke bare skolens skyld. Dette skyldes opplagt manglende oppdragelse hjemmefra.

Videre på vår ferd mot byen gikk vi nedover Bogstadveien på fortauet ved siden av hverandre. Stadig vekk møtte vi ungdommer to-tre eller fire i rekken mot oss. Ikke én vek til side for å gi oss «gamle» plass til å fortsette vår gang.

Dette er ikke ment som noen sutring, men vi må innrømme at dette er vi blitt så lei av at vi vil skrive noen ord om det.

