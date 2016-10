Upublisert forskning er en kreft i kjernen av evidensbasert medisin. Og det angår deg. | Ben Goldacre

Ben Goldacre er en britisk lege, medisinsk forsker, fagbokforfatter og forskningsformidler, samt spaltist for The Guardian.

I boken Bad Science tok han et oppgjør med tvilsom medisin, falske slankekurer og naive medier. I Bad Pharma kritiserer han hvordan legemiddelindustrien villeder leger og skader pasienter.

Tirsdag gjestet Goldacre Oslo i anledning ExtraStiftelsens forskningsseminar «Få forskningen fram» og kampanjen AllTrials, som jobber for at resultater fra alle kliniske studier skal offentliggjøres.

Medisinfaget har en skitten hemmelighet, og vi trenger din hjelp.

Som leger flest, tok jeg for gitt at fagbøker og akademiske tidsskrifter var fulle av ren fakta. Men etter hvert som jeg ble forsker, oppdaget jeg et enormt problem som truet i bakgrunnen.

Vi gjør kliniske studier for å finne ut om en behandling virker eller ikke. Men halvparten av forsøkene forblir upubliserte.

Resultater blir rutinemessig holdt tilbake for leger, for andre forskere, og for pasienter, alt etter hva som passer den kommersielle sponsoren eller den enkelte forskeren.

Dette er en kreft i kjernen av evidensbasert medisin.

Falsk trygghet i regelverk om det ikke håndheves

Er det ikke et lovverk her? Vel, det finnes sporadiske regelverk rundt om i verden, men disse har vært så dårlig håndhevet at de uten tvil har gjort ting verre – fordi de har gitt falsk trygghet.

Et tillegg i den amerikanske helselovgivningen som kom i 2007, for eksempel, pålegger alle forsøk å offentliggjøre resultater innen 12 måneder etter at forsøket er avsluttet.

Alle jublet da loven ble vedtatt – de trodde problemet var fikset. Men ingen gadd å sjekke om loven faktisk virket.

Da uavhengig granskning ble publisert i 2012 og 2015, fant vi at kun én av fem etterkom denne loven. Likevel har ingen, ikke noensinne, blitt rettslig forfulgt for å holde tilbake resultater. Dette er transparens-teater. Bare en fake fiks, ingenting mer.

Få all forskning frem

I mellomtiden må leger fortsette å være leger. Men vi kan ikke gjøre skikkelig informerte valg med pasientene våre, om hvilken behandling som virker best, hvis vi ikke har all evidensen. Og vi kan ikke fikse dette problemet ved kun å få tilgang til nye forsøksresultater.

Vi trenger alle forsøkene som er gjort over de siste to tiårene – fordi det er forskningen som er gjort på de behandlingene vi bruker i dag.

For å forsøke å fikse dette problemet signerte denne uken tyve norske helse- og interesseorganisasjoner, samt Høgskolen i Oslo og Akershus, en kampanje jeg har vært med på å grunnlegge.

Vi heter AllTrials.net, og vi kjemper for at alle forsøk skal bli registrert, med all metode og alle resultater rapportert.

Det er en del folk som mener «kampanjer» ikke er en vitenskapelig eller passende ting for en akademiker å drive med. Disse folkene tar feil.

Når akademikere ser et problem burde de ikke bare skrive en vitenskapelig artikkel som beskriver det – de bør handle. Det er en doktors ansvar, og det er ditt ansvar òg.

Det Norge kan og bør gjøre

Ok, hør her. Norge er et lite, uavhengig, sterkt, og veldig rikt land. Dere har kraft til å endre verden, ved å be styresmaktene gjøre to, helt oppnåelige, ting.

For det første:

Alle som mottar statlig støtte for forsøk bør være pliktige å dele resultatene – før de mottar den siste biten økonomiske midler.

Og alle som søker som støtte bør avkreves å signere en formell erklæring som slår fast at de har delt alle tidligere forsøksresultater.

For det andre:

Alle som får godkjentstempel fra forskningsetiske komiteer til å utføre forsøk på pasienter, bør bli tvunget til å dele resultatene.

Etikkomiteene bør sjekke at kravet etterkommes, og alle som bryter pålegget bør svartelistes.

Dere kan klare dette. Himmelen kommer ikke til å falle i hodet på noen, og dere kan vise resten av verden at det er mulig. Det hadde vært en veldig, veldig bra gave til oss alle.

