I disse dager poster folk ungdoms- og barnebilder av seg selv på Facebook, en i og for seg ganske så uskyldig ting å gjøre.

Men for de fleste av oss var ungdomstiden ganske traumatisk.

Du forlater barndommen og skal inn i en annen kropp du ikke kjenner, du rives og slites, og hormonene herjer som djevler i blodet.

Og nå sitter vi her, noen tiår senere og stirrer på bilder av oss selv som unge, slanke og vakre og undres over hvorfor vi plaget oss selv med all verdens dumme komplekser når vi var nesten perfekte, i alle fall på utsiden.

Å poste et bilde av seg selv er vel ingen utfordring å akseptere?

Jo, det er det.

Det gjør vondt å se på det, selv mange år etter

Når jeg ser på de ytterst få bildene jeg har av meg selv som ung, ser jeg at jeg er vakker, men redd.

Øynene som stirrer inn i kameralinsen. Og jeg kan ikke huske at jeg var lykkelig eller glad.

Jeg var et offer i ni eviglange skoleår.

Så ja, det er en utfordring å poste et ungdomsbilde av meg selv, fordi det gjør vondt å se på det, selv så mange år etter at det er tatt.

Jeg kan når som helst hente frem angsten fra da jeg ble dynket i snøen og holdt så hardt at jeg ikke fikk puste, og skrekken når guttene tok fra meg astmamedisinen og kastet den i vannet.

Har aldri vært noen logikk i hva vi poster

Noen «intellektuelle» facebookere mener at vi som poster gamle bilder av oss selv, er en gjeng halvblinde lemen som løper i flokk.

At vi er totalt ukritiske til hva vi poster på sosiale medier-sider. At vi den ene dagen legger ut det mest private og neste dag er rasende på Facebook fordi bildet av den nakne napalmpiken blir sensurert vekk.

Vel, det er ikke, og det har aldri vært noen logikk i hva vi driver med på Facebook.

Ja, den ene dagen poster vi franske flagg og forlanger at folk skal kalle oss Charlie, og den neste ber vi Hege Storhaug eller Per Fugelli om å klappe igjen.

Jeg håper noen ser bildet og husker

Så ja, jeg er et blind lemen som har postet et bilde av meg selv fra den gangen jeg var ung, og jeg gjør det fordi jeg håper at noen ser det og husker denne redde, litt femi gutten jeg ikke lenger er.

Privat

Husker at de slo ham så blodet rant og fortennene løsnet, så ham løpe vekk med hivende pust for å dukke ned i vannet og hente opp medisinen han var avhengig av for å kunne puste, at du kanskje var en av dem som kastet stein på ham nede i vannet.

Læreren som sa: «Du får ikke synge i timen, du har så stygg sangstemme ... », selv om jeg vel er den eneste i den klassen som lever av å synge i dag.

Og jeg har ikke sett noen av dere siden den gangen, fordi «samehomoen» aldri ble invitert på noen reunion.

Heller dette enn tusen stupide duckface-selfier

Jeg synes denne bildebonanzaen er strålende.

Den minner oss om noe sårt, om det vi var, om det som gudskjelov aldri kommer tilbake. Og den bør i beste fall få oss til å si til våre unge i dag:

Du er fin nok, du er pen nok, du er tynn nok. Holde rundt dem og fortelle dem at det ikke er så farlig å være menneske, at det går bra.

Så ja, heller dette enn tusen stupide duckface-selfier og alle disse photoshoppede bildene vi ser overalt, og dikke dikk og søte du og Gud så fint det ble etter at du pusset opp badet.

Men det er nå en gang slik på sosiale medier, at uansett hva du gjør eller ikke gjør, så skal du tas.

NB. Jeg ser ikke bort i fra at noen også hadde en lykkelig og problemfri oppvekst som det er en fryd å huske.

Teksten ble opprinnelig publisert på Sven Henriksens blogg.

På Twitter: @svenhen2

