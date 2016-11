Det er ikke bare politikere og journalister som omgås sannheten på en lemfeldig måte. I forskningen blir negative funn ofte gjemt bort, kritiske innvendinger mot slående resultater blir sjeldnere sitert enn den sensasjonelle artikkelen, tidsskrifter kvier seg for å ta inn noe som undergraver et feiret bidrag.

Også i vitenskapen kan sannheten tape i konkurranse med en pirrende fortelling.

Den usanne lykke-kurven

Her er en illustrerende historie: Økonomene David Blanchflower og Andrew Oswald hevdet i flere arbeider, deriblant i to artikler i det fremtredende tidsskriftet Social Science & Medicine, at sammenhengen mellom alder og velvære var U-formet – mange unge lykkelige, så synkende til et lavmål i slutten av 40-årene, og deretter stigende med økende alder. Resultatet var slående og påkalte betydelig oppmerksomhet.

Kollega Ottar Hellevik påviste at den interessante U-kurven dessverre var feil fordi virkningen av negative forhold knyttet til aldring var fjernet i analysen, slik som redusert helse, tap av partner og lavere inntekt. Det ga dårlig mening å se bort fra betydningen av de hendelsene som var mest utbredt i de høyere aldersgruppene.

Sant eller ikke – tidsskriftet var ikke interessert i kritikken. Senere ble derimot en artikkel som aksepterte den fengende U-kurven akseptert for trykking.

Det er vanskelig å vite hva motivasjonen bak avgjørelsene var. Slurv i redaksjonen, beskyttelse av en siteringsvinner, vern om de fagkontaktene som hadde sluppet U-kurven igjennom? Poenget her er at denne historien langt fra er enestående. Jeg har andre kolleger med tilsvarende erfaringer, og det jeg har hørt om dette må være en forsvinnende liten del av det totale bildet.

Forskningens belønningssystem

Belønningssystemet i moderne forskning bidrar til å gjøre slike skjevheter mer utbredt. Kampen om oppmerksomhet og innpass i de sentrale tidsskriftene er hardere.

Vi vet fra før at artikler som rapporterer sterke, positive funn blir langt oftere sitert enn kritiske bidrag og negative funn. Tidsskriftene lever av siteringsfrekvens. Da er det ikke fristende å slippe til noe som torpederer en vinner.

Økonomen Ola Kvaløy påpekte nylig i Dagens Næringsliv at forskere i økende grad bruker søkemotorer som sorterer forskningsarbeider etter hvor mye de blir sitert. Da er den fengende innledningen med høy sensasjonsfaktor avgjørende.

Han avsluttet med et fromt ønske om hvordan sannhet skal seire over fiksjon: «Forskersamfunnet må selv løse utfordringene. Det må bli mer meritterende å replikere tidligere studier, og tidsskriftene må gis incentiver til å publisere nullfunn».

Det står sterke interesser bak

Så sant, men ingen har anvist noen troverdig strategi for å få dette til. Det blir trolig adskillig verre før det begynner å bli bedre. Foreløpig er belønningen av en sensasjonell fiksjon – innen visse grenser naturligvis – adskillig høyere enn belønningen av en nøktern sannhet. Det står sterke interesser bak vurderingssystemene i moderne forskning.

Forskningsbyråkrater og politikere har gått i spissen for utvendige tallmål på forskningskvalitet – fordi de er fengende og lett tilgjengelige for ikke-forskere. Men på lang sikt er det noe selvdestruktivt ved den tendensen jeg har påpekt her, og der ligger det kanskje et håp.

