Valgkampen følger du best med ørene! | Gjermund Stenberg Eriksen

Følger man hovedstrømmen av overskrifter og TV-sendinger, er det fort gjort å bli utsatt for falsk balanse – at Hillary og Donald begge er like ille og har gjort tilsvarende blemmer eller falsk spenning - alle medier er avhengige av at det er jevnt løp og spennende hver dag.

Når noe er oppe, skal det ned og når noe er nede, så skal det opp. Valgkampen er spennende hver dag, men ikke nødvendigvis slik den fremstilles for oss i overskrifter.

Og kommer det flere oktober-overraskelser, så er det med ørene du vil få den beste inputen.

En lydrevolusjon som gir dybde

I podkastene får du bokstavelig talt henge med de smarteste og flinkeste folka i amerikansk valgkamp. Og fordi det er langformatlyd og de ikke har all verdens lyttere, er ikke deltagerne så bekymret for reaksjonene. Det gjør at tonen blir løs, men meningene skarpe. Det befriende er at podkastene ikke er så overregissert som TV eller overgjennomtenkt som når disse kunnskapsrike observatørene skriver i avisene. Og fri for pausemusikk som ødelegger prateradio. Men presisjon, god retorikk, analyse, strategi og ikke minst humoren er på topp. Som å ha en West-Wing episode på sitt beste i ørene.

Mer menneskelig

Samtale, anekdoter, digresjon, spontanitet, usikkerhet og tvil. De fleste av deltagerne er veltrente kommentatorer, journalister eller valgkampstrateger, men i 20 – 90 minutters samtaler de vet få hører på, forteller de mye mer om hvor menneskelig det er på toppen av verdens hardeste konkurranse – presidentvalget i USA.

Jeg er avhengig av lyd i ørene hele døgnet. Derfor har jeg fulgt de fleste podkastene som jeg anbefaler fra deres start frem til i dag.

Samtalepodkastene

Den mest underholdende og nyskapende i det siste året er Keepin it 1600 hvor taleskriveren til Obama, Jon Favreau, og en av hans topp strateger, Dan Pfeiffer, hver torsdag oppsummerer sine synspunkter gjennom siste uke. De får ofte besøk av nestkommanderende i Obamaland, David Pleuffe, som kjefter og kaller alle, som ikke forstår at Hillary Clinton vinner, for sengevætere. Her får du direkte tilgang til hvordan journalistikken vurderes av folk på innsiden av Det hvite hus. Hver mandag er det ekstrasending med to taleskrivere.

Og ikke nok med det, republikanske toppfolk er innom og øser av sin bitterhet over Donald Trump.

Fakta: Medierevisjonen Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Spaltister er Anki Gerhardsen, Nina Hjerpset-Østlie, Gjermund Stenberg Eriksen og Jan Arild Snoen. Gjermund Stenberg Eriksen (født 1973) er mest kjent som serieskaper og manusforfatter av blant annet journalist-thrilleren Mammon 1 og 2. Han er utdannet humanist med vekt på retorikk, kultur og språk. I sine ti år i reklamebransjen jobbet han med en rekke norske bedrifter og merkevarer, deriblant også med inntrykket til flere norske mediebedrifter og hvordan de kan få flere og mer lojale lesere og seere.

Politikkpodkastenes mor

Alle politikkpodkasteres mor er Slate Political Gabfest hvor den ene deltageren er John Dickerson, som leder av et av USAs største politikkprogram, Face the Nation i CBS. Han er en fabelaktig skribent og intervjuer, han har også en spesial podkast, Whistlestop, om historiske valgkampøyeblikk. Disse har han også skrevet om i boken Whistlestop: My Favorite Stories from Presidential Campaign History. Et tredje «must-hear» er FivethirtyEight som har tirsdagssendinger hvor Nate Silver diskuterer med tre ubersmarte kolleger om hvordan valgkampen egentlig ligger an og hvor mye gjøkete journalistikk det lages ut fra meningsmålinger.

På delt tredjeplass med 538 er NPR Politics som springer ut av radiosyndikatet, National Public Radio. Det samler over 900 radiostasjoner, et unikt radiomiljø som står bak mye annen global godlyd.

Blant norske podkaster anbefales Aftenpodden, Giæver & Joffen og Skartveit, en norsk versjon av Off Message, en intervjupodcast om mennesker med makt.

Intervjupodkastene

Det er ingen hemmelighet at intervjuet er en fin måte å bli kjent med folk. Men nå er det å intervjue folk lenge endelig blitt på moten igjen. Og de beste har selvsagt både republikanske og demokratiske gjester. Og siden jeg hører og leser dem i andre medier, er det ingen tvil om at de slipper seg mer løs i dette formatet Off Message fra en godt kjent og likt skribent, Glen Trush, har varme og smarte intervjuer med alt fra Paul Ryan, Barack Obama, Ted Cruz og NY-times redaktører pluss John Dickerson (!). For å få litt republikansk trøkk, bør man gå til strategen Mike Murphys´ Radio Free GOP og start gjerne med forsoningssendingen med Stuart Stevens, Mitt Romneys hovedstrateg.



Valgtaperne som ikke har mer å miste

En annen podkast du bør få med deg er Ezra Klein Show. Han er verdens flinkeste journalist under 40 år. Særlig er hans intervju med strategen Grover Norquist en tankevekker for hvor langt noen republikanere tenker forbi et valgnederlag i november. Obligatorisk er også Axefiles, hvor Obamas hovedstrateg, David Axelrod, har selvhøytidelige passiarer med motstandere og medspillere. Han har fått kritikk for den andektige tonen, men den er der kun for å unngå at han skal retorisk rive folk i fillebiter. Helt til slutt må podkast perlen Candidate Confessions nevnes. Her intervjues utelukkende valgtapere fordi de ikke har noe mer å miste. Intervjueren er den hyperflinke skribenten og kommentatoren Sam Stein fra Huffington Post.

Og mye, mye mer …

For ikke å snakke om at du kan høre alle søndags showene. Selvsagt kan du også se, lytte og le til flere av de beste TV-programmene fylt med politisk humor som Real Time with Bill Maher.

La den siste måneden bli din Tour De Lyd. You are welcome.

P. S. Familiemedlemmer kan bli irritert over propper i ører.