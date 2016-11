Oversatt av Inger Sverreson Holmes for Aftenposten med tillatelse fra The Intercept

Artikkelen som skremte meg mest under denne valgkampen, leste jeg i Washington Post.

Den dokumenterte hvordan Melanie Austin, en enslig Trump-tilhenger fra Vest-Pennsylvania, samlet informasjon om verden rundt seg: sugde til seg så godt som utelukkende usannheter via Google og sosiale medier.

Hun er én blant millioner.

Du kan legge skylden for Trumps seier helt og holdent på Facebook eller ikke, men vi bør i det minste kreve at de tar et visst ansvar for å spre en giftig sjø av tilsiktet feilinformasjon og oppdiktet kaos.

Spydd ut sensasjonshistorier

Melanie Austins personlige mediediett bredde også om seg i stor skala over resten av landet, der tradisjonelle verdier som faktabasert informasjon og kontakt med virkeligheten, ble forsmådd til fordel for stammekultur og meme-basert endorfinfrigjøring, der det ble spydd ut sensasjonshistorier som denne, som hevder at Antonin Scalia ble myrdet:

«Det sies at de fant en pute over ansiktet hans. Det er jo et ganske uvanlig sted å finne en pute», sa Trump til programlederen for et talkshow på radio, Michael Savage, som brukte programmet til å forklare scenarioet for sine 5 millioner ukentlige lyttere, som så spredte det på Facebook, der det endte opp i Melanies feed.

For Melanie var dette det mest fantastiske ved presidentvalget i 2016. Sannheten om så mye ble endelig anerkjent fra høyeste hold i det republikanske partiet og helt ned til grasrota i USA, der så mange som henne selv ikke brydde seg om hva en eller annen faktasjekker sa, og enda mindre om at Trump den ene dagen antydet at Obama ikke var født i USA, og den neste dagen sa at han kanskje var det.»

Trumps valgmøter var et sted der det ble fremdyrket konspirasjonsteorier plukket fra Facebook

Eventyrstund på sosiale medier

Bekreftelsestendens er et svakt uttrykk for det Facebook tilbyr bakkekjemperne fra begge ytterpunkter: en grenseløs, narrativ løsning som kommer akkurat når man trenger den, pyntet med artikler grunnet på faktiske hendelser i verden i de tilfellene de passer formålet.

Men det var i mye større grad Trump-leiren enn motstanderne som oppmuntret til denne eventyrstunden på sosiale medier, for det var deres kandidat som var villig til å stå på et podium og messe opp ting han visste var feil, dag etter dag.

Trumps valgmøter var et sted der det ble fremdyrket konspirasjonsteorier plukket fra Facebook (og Reddit og Twitter og 4chan og ...), men også der man kunne plante det som skulle bli den neste løgnhistorien på sosiale medier.

Trump advarte sine fans om kommandosoldater fra ISIS som smyger seg over grensen fra Mexico, om Hillarys svekkede helse, kontantutbetalinger til Iran, mordere fra Benghazi og en hel rekke andre historier som omfattet egennavn fra virkeligheten, men lite annet virkelig.

Og når Trump-tilhengerne etter et langt valgmøte logget inn på Facebook, ble de hilst av en strøm av innholdsløse, ofte med overlegg forfalskede, «nyhetshistorier» fra Facebook, av det slaget John Herrman beskrev i en artikkel i New York Times i august.

På Facebook dukket det opp et meme-fisert bilde som lovet ny informasjon om Hillary Clintons hjernesykdom ved siden av en annonse, en Wall Street Journal-undersøkelse, en reklamefilm for et videospill, et babybilde.

Facebook unngår å påta seg ansvar

Om Facebook er direkte skyldig eller ikke, er det ikke mulig å understreke dette tilstrekkelig: Kombinasjonen av et bunnivå av medieforståelse sammen med en ustoppelig foss av usanne medier ga Donald Trump muligheten til å si så godt som hva som helst i løpet av valgkampen uten at det fikk følger.

Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil fortsette slik ved hvert eneste valg heretter, for ikke å si i resten av verden, der Facebook er desperate etter å plante sine røtter.

Samtidig gjorde Facebooks ledergruppe alt de kunne for å unngå å påta seg ansvar eller engang nevne denne absolutt reelle samfunnskrisen, der velgergruppen har en hittil unik tilgang til informasjon og en hittil unikt manglende evne til å forstå den.

For ikke lenger siden enn i slutten av august kunne vi høre Mark Zuckerberg nekte for at hans bedrift er en mediebedrift og derfor ikke skulle ha noe av det ansvaret en mediebedrift har: «Verden trenger nyhetsbedrifter, men også teknologiplattformer, som det vi leverer, og denne rollen tar vi svært alvorlig.»

Jeg er ikke sikker på om det er sant. Stilt overfor en innlysende overlagt underdønning av feilinformasjon og hatsnakk har Mark Zuckerberg og Sheryl Sandberg nektet å gjøre noe som helst for å hjelpe.

Tjenesten er blitt forgiftet

Skillet mellom tekniske bedrifter og mediebedrifter er ikke til stor hjelp, om ikke fullstendig ubrukelig – det har ikke eksistert noen bedrift som ligner Facebook tidligere, som helt på egen hånd har kunnet distribuere og filtrere informasjon til over en milliard mennesker hver eneste dag.

Uansett hvordan bedriften klassifiserer seg selv, er dette visst: Amerikanerne bruker Facebook for å informere seg om det som skjer i eget land og resten av verden, og denne tjenesten er blitt forgiftet.

Om de er en teknisk bedrift eller mediebedrift, har Facebook det samme sosiale ansvaret som enhver bedrift for ikke å tillate at deres kunder blir grovt skadelidende i stor skala.

Hvis Facebook tok sin selverklærte rolle som teknologibedrift på alvor, ville de anerkjenne sin rolle i den uhorvelige spredningen av usannheter som er tilstrekkelig stor til å påvirke et helt valg, og så ville de ha utviklet teknologi som kunne korrigere problemet.

I stedet er Facebooks eneste nevneverdige forsøk på å beskytte brukerne sine i år den klønete klassifiseringen som barnepornografi av det ikoniske bildet av «napalmjenta» fra Vietnam-krigen. Det tok mange dager å korrigere den uforklarlige slettingen av bildet.

Hodet i sanden

Så vidt vi kan se, har Zuckerbergs respons på valget vært å stikke lederhodet sitt dypere ned i sanden:

Twitters administrerende direktør Jack Dorsey er også uvillig til å vedgå noe som helst, men hans unnskyldning er i hvert fall at han er leder for en bedrift som er på vei nedover.

Den kyniske forklaringen her er den mest plausible: Folk klikker på og deler det de ønsker å tro er sant, og jo mer dette skjer, desto bedre går det med Facebooks (og Twitters) aksjepriser.

Uansett hvor mye Facebook babler om algoritmeovervåking og et nøytralt standpunkt, er dette bare en måte å frasi seg ansvar på.

Mark Zuckerberg lever kanskje på en annen planet enn oss på så mange måter, der hans tanker er tilsløret av Silcon Valleys utopisme, men tro ikke ett sekund på at han er for fjern til å fikse det som så tydelig ikke fungerer på nettsiden hans.

Hvis han og hans kjernemannskap bare var halvparten så smarte og engasjerte i å gjøre verden bedre som de påstår, kunne de ha ryddet opp i egen bedrift.

Vi skylder oss selv, uansett partitilhørighet, å kreve en viss kvalitetskontroll fra Facebook.

De liberale bør kreve noe bedre for den andre halvdelen av landet sitt – ikke bare fordi forvirringen deres bidro til å få Trump valgt, men fordi ingen fortjener å leve i internettforsterket uvitenhet.

Et mindre giftig Facebook er en nødvendighet

Hvordan dette repareres og til hvilken pris er ikke poenget her: Vi burde nekte å tro at en bedrift med en markedsverdi på 361 milliarder dollar og tilstrekkelige midler til forskning og utvikling til å kunne bygge et solcelledrevet fly, mangler de ressursene og den skaperevnen som skal til for å hindre virale antinyheter fra å true den demokratiske prosessen.

Hvis Facebook ansatte en gruppe faktasjekkere fra begge politiske fløyer for å identifisere sider beregnet på å lure millioner av brukere, og hvis denne gruppen opptrådte med bare halvparten av den energien bedriften bruker på å påvise og fjerne brystvorter fra nettstedet, ville det vært et enormt fremskritt for landet vårt.

Et mindre giftig Facebook er gjennomførbart. Et mindre giftig Facebook er en nødvendighet.

Et mindre giftig Facebook er det absolutt minste du bør kreve fra dem som er blitt rike på tjenesten, fordi det uten å overdrive er en krise at muligheten til med vilje å la være å forvirre mange millioner amerikanske velgere byttes mot annonseinntekter.

Mark, Sheryl med flere: vær så inderlig snille å hjelpe oss med dette.

