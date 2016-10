Våre soldater tilhører internettgenerasjonen. Gjennomfør moderniseringen av Forsvaret! | Oberst Jan Frederik Geiner

Under overskriften: «Forsvaret står ved et veiskille», oppsummerte nylig Aftenpostens Per Anders Madsen kjernen i forsvarsdebatten denne høsten.

Han skriver: «Er ideen om et nasjonalt, territorielt forsvar der tilstedeværelse på bakken er avgjørende viktig, egentlig liv laga? Eller er et slikt forsvar forbikjørt av den teknologiske utviklingen for et land med liten befolkning og store arealer å forsvare».

Disse to setningene angir samtidig landmaktens store utfordring i debatten. Med disse brillene fremstår teknologisk satsing som det eneste riktige.

En overlegen fiende

Det er dessuten et implisitt premiss som ytterligere synes å tale i disfavør av det nasjonale territorielle forsvaret:

Hvis landstriden uansett er et tapt slag, bør vi ikke da i det minste sørge for å sende færrest mulig soldater i døden i møte med en overlegen fiende?

Alle som har rukket å se Kongens nei på kino kan identifisere seg med Kongens ubønnhørlige dilemma: Skal jeg gi etter for kravene fra overmakten, eller skal jeg si «nei» og leve med en stor mengde tapte menneskeliv på samvittigheten?

Det er menneskelig å håpe at en teknologisk løsning som tilsynelatende omgår dilemmaet, er å foretrekke. Spørsmålet er om premisset er riktig?

Reduserer vi de menneskelige omkostningene ved å redusere landmakten, og slipper vi ubehagelige dilemma om vi velger dyr høyteknologi?

Krig innebærer fysisk ødeleggelse, død og menneskelig lidelse. Den som angriper bærer ansvaret uavhengig av hvilke valg forsvareren har tatt, men valgene våre har konsekvenser.

Dersom Forsvaret først og fremst baserer seg på bomber levert fra lange hold, vil færre soldater utsettes for fare. For sivilbefolkningen derimot, forholder det seg ofte motsatt.

De mangler kamuflasje, pansret beskyttelse og andre mottiltak som vi militære har, og de blir fort den tapende part i en konflikt der angriperen kan velge å operere i bebygde områder slik vi ser det i Syria nå. Vi utfordres av den angripende part på hvor hardt vi er villige til å gå til verks overfor vår egen befolkning.

Det er hverken populistisk eller fagmilitært feil når ordføreren i Harstad setter spørsmålstegn ved den politiske viljen til å bombe Alta fra luften.

Gjennomfør moderniseringen

Våre soldater har kompetansen til å kjempe i dagens konflikter, også der folk bor. Dessverre er to av Hærens hovedsystemer gått ut på dato.

Vårt artilleri og våre stridsvogner er fra perioden før Nokia produserte sine første mobiltelefoner. De nye kampvognene er Iphone 7.

Denne generasjonsforskjellen fratar oss muligheten til å utnytte nettverk effektivt, og det gjør at vi ikke er tilpasset samvirke med våre viktigste allierte.

Teknologien er moden og klar til bruk nå. Våre soldater tilhører internettgenerasjonen. Tilsammen bør de utgjøre hjørnesteinen i et relevant og moderne forsvar de neste 20 årene. Stortingets vedtatte modernisering av den mekaniserte brigaden må derfor gjennomføres.

